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Факты / Украина / Политика
Максим Зайченко |

Николая Точицкого назначили заместителем главы МИД: будет отвечать за санкции и РФ

точицкий фб

Николая Точицкого назначили заместителем министра иностранных дел Украины. Он займет должность Василия Боднара, которого уволили 29 сентября.

Об этом в Facebook написал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

— Сегодня Николай Точицкий стал моим заместителем. Кто знает Николая, тот знает, что он — это опыт, энергия и результат. Кто не знает Николая, теперь будет знать, — написал он.

Министр добавил, что в МИД Точицкий возьмет на себя обязанности Василия Боднара, который был заместителем, а сейчас занял должность посла Украины в Турции.

— Поэтому Западная, Центральная Европа, Балканы, Кавказ, Турция, Россия, международная безопасность, санкционная политика, зарубежные украинцы и другие интересные вопросы теперь переходят от Василия к Николаю, — отметил Кулеба.

Отметим, Точицкий ранее занимал должность представителя Украины при Европейском Союзе. Также с 2016 по 2021 год он занимал должность посла Украины в Люксембурге по совместительству.

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Фото: Николай Точицкий

Источник: Дмитрий Кулеба

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