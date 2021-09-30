Николая Точицкого назначили заместителем министра иностранных дел Украины. Он займет должность Василия Боднара, которого уволили 29 сентября.

Об этом в Facebook написал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

— Сегодня Николай Точицкий стал моим заместителем. Кто знает Николая, тот знает, что он — это опыт, энергия и результат. Кто не знает Николая, теперь будет знать, — написал он.

Министр добавил, что в МИД Точицкий возьмет на себя обязанности Василия Боднара, который был заместителем, а сейчас занял должность посла Украины в Турции.

— Поэтому Западная, Центральная Европа, Балканы, Кавказ, Турция, Россия, международная безопасность, санкционная политика, зарубежные украинцы и другие интересные вопросы теперь переходят от Василия к Николаю, — отметил Кулеба.

Отметим, Точицкий ранее занимал должность представителя Украины при Европейском Союзе. Также с 2016 по 2021 год он занимал должность посла Украины в Люксембурге по совместительству.

Фото: Николай Точицкий

Источник: Дмитрий Кулеба