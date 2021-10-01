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Валентина Летяк |

В Трускавце невакцинированных Слуг народа будут тестировать на Covid-19

Слуг народу тестуватимуть на Covid-19

Народные депутаты от Слуги народа, которые еще не вакцинированы от Covid-19, перед заседанием фракции в Трускавце должны пройти экспресс-тестирование на коронавирус.

Для этого на месте развернули пункт тестирования.

Об этом сообщила пресс-секретарь Слуги народа Юлия Палийчук.

— Все невакцинированные участники, включая членов команды, сдадут экспресс-тест на выявление антигена, который позволяет получить результат уже через 15 минут, — уточнила она.

По ее словам, во время выездного заседания фракции в Трускавце запланировано обсуждение кадровых вопросов в исполнительной и законодательной ветвях власти.

На нем, вероятно, будут обсуждать также отставку председателя Верховной Рады Дмитрия Разумкова.

Накануне, 30 сентября, глава фракции Слуга народа Давид Арахамия инициировал сбор подписей в Верховной Раде за увольнение спикера парламента.

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Фото: Юлія Палійчук

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