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Валентина Летяк |

У Трускавці невакцинованих Слуг народу тестуватимуть на Covid-19

Слуг народу тестуватимуть на Covid-19

Народні депутати від Слуги народу, які досі не вакциновані від Covid-19, перед засіданням фракції у Трускавці мають пройти експрес-тестування на коронавірус.

Для цього на місці розгорнуто пункт тестування.

Про це повідомила прес-секретар Слуги народу Юлія Палійчук.

– Усі невакциновані учасники, включно з членами команди, здадуть експрес-тест на виявлення антигену, який дозволяє отримати результат уже через 15 хвилин, – уточнила вона.

За її словами, під час виїзного засідання фракції у Трускавці заплановане обговорення кадрових питань у виконавчій та законодавчій гілках влади.

На ньому, ймовірно, обговорюватимуть також відставку голови Верховної Ради Дмитра Разумкова.

Напередодні, 30 вересня, глава фракції Слуга народу Давид Арахамія ініціював збір підписів у Верховній Раді за звільнення спікера парламенту.

Фото: Юлія Палійчук

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