Пассажиров пересадили в другой вагон: как Слуги народа ехали в Трускавец

Пассажиров поезда Киев-Трускавец, которым нардепы от Слуги народа ехали на выездное заседание фракции, сотрудники Укрзализныци пересадили в другие вагоны.

Об этом инциденте сообщила в соцсети журналистка Анна Стешенко, которая ехала в этом поезде.

Она рассказала, что вместе с коллегой заранее купила билеты, и когда они уже сели в поезд, пришли два депутата, у которых тоже были билеты на эти места.

– Прибегает начальник поезда и дрожащими руками показывает телеграмму. В ней – О пересадке пассажиров в связи с ОГП. Перепутал на нервах: В связи с поездкой ОПГ. Долго извинялся, хотя он тут ни при чем. В итоге нас переселили в соседний вагон с “простыми смертными”, – написала Стешенко.

Она также уточнила некоторые детали по условиям, отметив, что вагон у СН лучше, а в купе заранее заправлены постели.

В Трускавце 1-3 октября должно состоятся выездное заседание парламентской фракции Слуга народа. На нем, скорее всего, будет обсуждаться отставка председателя Верховной Рады Дмитрия Разумкова.

Ожидается, что будет на нем и президент Владимир Зеленский.

Фото: Анна Стешенко