В деле вагнеровцев надо допрашивать Порошенко – Зеленский

Президент Владимир Зеленский заявил, что не имеет отношения к так называемой спецоперации по задержанию наемников частной военной кампании (ЧВК) Вагнера.

Такое заявление глава государства сделал на брифинге по итогам выездного заседания Слуги народа в Трускавце.

У Зеленского спросили, почему его и участников совещания в Офисе президента, после которого, по утверждениям СМИ, произошел срыв спецоперации, до сих пор не допросили в парламентской ВСК и правоохранительных органах.

В ответ на вопрос Зеленский заявил, что в этом деле стоит допрашивать пятого президента Украины, лидера партии Европейская Солидарность Петра Порошенко.

– Мне кажется, Порошенко говорил, что принимал участие в этой операции. Мне кажется, что его надо и допрашивать, он же принимал. Я точно не участвовал в российской операции. Я в принципе в российских операциях не участвую, — отметил Зеленский.

Глава государства добавил, что обсуждал вопрос вагнеровцев с самопровозглашенным президентом Беларуси Александром Лукашенко – во время телефонного разговора.

– Я что-то слышал, что они там откуда-то, согласно операции, летели. Я знаю, что заехали автобусами. Такая серьезная операция, заехали автобусами секретные агенты (в Беларусь, — ред.). Когда они заехали, мы понимали прекрасно, поскольку информация об этих боевиках давно есть в государстве, у меня был разговор с Лукашенко. И я ему сказал: у вас там боевики, у нас есть информация. Какие-то детали я ему говорил. Он мне сказал: да, мы изучим этот вопрос, обязательно, вы же знаете, как дружат наши государства, мы сделаем все возможное и все. И после этого все, — заявил Зеленский.

Президент призвал не искать измену там, где ее нет.

Читайте Какие последствия может иметь расследование Bellingcat о вагнеровцах и почему его не провели в Украине

Что известно о деле вагнеровцев

29 июля 2020 года в Беларуси задержали 33 наемников ПВК Вагнера. В Украине заявили, что 28 из них причастны к военным преступлениям на Донбассе.

Киев направил официальный запрос об экстрадиционном аресте задержанных вагнеровцев. Однако уже через неделю Беларусь отдала России наемников.

Позже появилась информация о том, что спецслужбы Украины якобы готовили операцию по задержанию боевиков ПВК Вагнера, для чего и заманили их в Беларусь. Отмечалось, что операция началась около года тому назад, и в ней участвовали СБУ, разведка и департамент по военным преступлениям Офиса генерального прокурора.

Боевикам якобы прислали приглашение на работу в Венесуэле, где их задачей должна была стать охрана нефтяных вышек. В итоге смогли собрать группу из 33 человек.

В СМИ утверждалось, что срыв операции якобы произошел после совещания в Офисе президента, которое проходило при участии главы государства Владимира Зеленского, первого заместителя главы СНБО Руслана Демченко, главы ОП Андрея Ермака и его заместителя по вопросам обороны Романа Машовца.

Представители международной группы Bellingcat готовят расследование о срыве спецоперации.

В Верховной Раде Украины вопросом спецоперации занимается временная следственная комиссия (ВСК).

Руководительница ВСК Марьяна Безуглая утверждала, что в Украине вообще не было такой спецоперации, а было так называемое специальное мероприятие. По ее словам, боевиков должны были перехватить и задержать в Стамбуле турецкие силовики, поскольку представители вагнеровцев воевали в Сирии.