Президент Володимир Зеленський заявив, що не має стосунку до так званої спецоперації щодо затримання найманців приватної військової кампанії (ПВК) Вагнера.

Таку заяву глава держави зробив на брифінгу за підсумками виїзного засідання Слуги народу в Трускавці.

У Зеленського запитали, чому його та учасників наради в Офісі президента, після якої, за твердженнями ЗМІ, відбувся зрив спецоперації, досі не допитали в парламентській ТСК і правоохоронних органах.

У відповідь на запитання Зеленський заявив, що в цій справі варто допитувати п’ятого президента України, лідера партії Європейська Солідарність Петра Порошенка.

– Мені здається, Порошенко казав, що брав участь у цій операції. Мені здається, що його треба і допитувати, він же ж брав. Я точно не брав участі у російській операції. Я в принципі в російських операціях не беру участь, – зазначив Зеленський.

Глава держави додав, що обговорював питання вагнерівців із самопроголошеним президентом Білорусі Олександром Лукашенком – під час телефонної розмови.

– Я щось чув, що вони там звідкись, згідно операції, летіли. Я знаю, що заїхали автобусами. Така серйозна операція, заїхали автобусами секретні агенти (в Білорусь, – Ред.). Коли вони заїхали, ми розуміли прекрасно, оскільки інформація щодо цих бойовиків давно є в державі, в мене була розмова з Лукашенком. І я йому сказав: там у вас бойовики, у нас є інформація. Якісь деталі я йому говорив. Він мені сказав: так, ми вивчимо це питання, обов’язково, ви ж знаєте, як товаришують наші держави, ми зробимо все можливе і все. І після цього все, – заявив Зеленський.

Президент закликав не шукати зраду там, де її немає.

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Що відомо про справу вагнерівців

29 липня 2020 року у Білорусі затримали 33 найманців ПВК Вагнера. В Україні заявили, що 28 із них причетні до військових злочинів на Донбасі.

Київ направив офіційний запит про екстрадиційний арешт затриманих вагнерівців. Проте вже за тиждень Білорусь віддала Росії найманців.

Пізніше з’явилася інформація про те, що спецслужби України нібито готували операцію із затримання бойовиків ПВК Вагнера, для чого і заманили їх в Білорусь. Зазначалося, що операція розпочалася близько року тому, і в ній брали участь СБУ, розвідка та департамент з військових злочинів Офісу генерального прокурора.

Бойовикам нібито надіслали запрошення на роботу у Венесуелі, де їхнім завданням мала б стати охорона нафтових веж. В підсумку змогли зібрати групу з 33 людей.

У ЗМІ стверджувалося, що зрив операції нібито відбувся після наради в Офісі президента, яка проходила за участі голови держави Володимира Зеленського, першого заступника голови РНБО Руслана Демченка, голови ОП Андрія Єрмака та його заступника з питань оборони Романа Машовця.

Представники міжнародної групи Bellingcat готують розслідування про зрив спецоперації.

У Верховній Раді України питанням спецоперації займається тимчасова слідча комісія (ТСК).

Очільниця ТСК Мар’яна Безугла стверджувала, що в Україні взагалі не було такої спецоперації, а був так званий спеціальний захід. За її словами, бойовиків мали перехопити та затримати у Стамбулі турецькі силовики, оскільки представники вагнерівців воювали в Сирії.