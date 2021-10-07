В среду, 6 октября, президент Владимир Зеленский встретился в Киеве с президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером. Лидеры стран обсудили, в частности Донбасс и Северный поток-2.
Зеленский в начале разговора выразил надежду, что по итогам парламентских выборов в Германии будет сформирована коалиция, которая будет способствовать украинского-германским отношениям и поддерживать европейскую перспективу Украины.
Глава государства отметил, что Германия — важный партнер Украины, с которым наше государство стремится укреплять отношения.
Кроме того, президенты обсудили урегулирование военного конфликта на Донбассе.
Зеленский отметил, что украинская сторона пытается активизировать работу всех переговорных форматов для достижения мира и восстановления территориальной целостности.
— Рассчитываем на дальнейшую действенную поддержку Германии. Мы очень ценим посреднические усилия Берлина в пределах Нормандского формата, — отметил Зеленский.
Украинский президент также поблагодарил Штайнамайера за, то что ФРГ приняла участие в саммите Крымской платформы 23 августа в Киеве и присоединилась к итоговой декларации встречи.
В завершение главы двух стран обсудили российский газопровод Северный поток-2, что означает существенную эскалацию угроз для Украины и Европы.
— Украине важно получить четкий международно-правовой механизм, гарантирующий безопасность, — заявил Зеленский.
Отдельно уделили внимание европейской и евроатлантической интеграции Украины.
Так, Зеленский привлек внимание немецкого коллеги к ожиданиям Украины в отношении дальнейшей интеграции с ЕС и НАТО и выразил надежду на поддержку со стороны ФРГ.
Отметим, что президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер прибыл в Киев 6 октября для участия в мероприятиях, посвященных 80-й годовщине массовых расстрелов в Бабьем Яру.