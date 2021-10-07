В среду, 6 октября, президент Владимир Зеленский встретился в Киеве с президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером. Лидеры стран обсудили, в частности Донбасс и Северный поток-2.

Зеленский в начале разговора выразил надежду, что по итогам парламентских выборов в Германии будет сформирована коалиция, которая будет способствовать украинского-германским отношениям и поддерживать европейскую перспективу Украины.

Глава государства отметил, что Германия — важный партнер Украины, с которым наше государство стремится укреплять отношения.

Кроме того, президенты обсудили урегулирование военного конфликта на Донбассе.

Зеленский отметил, что украинская сторона пытается активизировать работу всех переговорных форматов для достижения мира и восстановления территориальной целостности.

— Рассчитываем на дальнейшую действенную поддержку Германии. Мы очень ценим посреднические усилия Берлина в пределах Нормандского формата, — отметил Зеленский.

Украинский президент также поблагодарил Штайнамайера за, то что ФРГ приняла участие в саммите Крымской платформы 23 августа в Киеве и присоединилась к итоговой декларации встречи.

В завершение главы двух стран обсудили российский газопровод Северный поток-2, что означает существенную эскалацию угроз для Украины и Европы.

— Украине важно получить четкий международно-правовой механизм, гарантирующий безопасность, — заявил Зеленский.

Отдельно уделили внимание европейской и евроатлантической интеграции Украины.

Так, Зеленский привлек внимание немецкого коллеги к ожиданиям Украины в отношении дальнейшей интеграции с ЕС и НАТО и выразил надежду на поддержку со стороны ФРГ.

Отметим, что президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер прибыл в Киев 6 октября для участия в мероприятиях, посвященных 80-й годовщине массовых расстрелов в Бабьем Яру.