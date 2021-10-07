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Анастасія Рогожінська |

Донбас, Північний потік-2 та НАТО: про що говорили Зеленський та Штайнмаєр

Донбас, Північний потік-2 та НАТО: про що говорили Зеленський та Штайнмаєр

У середу, 6 жовтня, президент Володимир Зеленський зустрівся у Києві з президентом Німеччини Франком-Вальтером Штайнмаєром. Лідери країн обговорили, зокрема Донбас та Північний потік-2.

Зеленський на початку розмови висловив сподівання, що за підсумками парламентських виборів у Німеччині буде сформовано коаліцію, яка сприятиме українсько-німецьким відносинам та підтримуватиме європейську перспективу України.

Глава держави відзначив, що Німеччина – важливий партнер України, з яким наша держава прагне зміцнювати відносини.

Окрім того, президенти обговорили врегулювання військового конфлікту на Донбасі.

Зеленський наголосив, що українська сторона намагається активізувати роботу всіх переговорних форматів для досягнення миру та відновлення територіальної цілісності.

– Розраховуємо на подальшу дієву підтримку Німеччини. Ми дуже цінуємо посередницькі зусилля Берліна в межах Нормандського формату, – зауважив Зеленський.

Український президент також подякував Штайнмаєру за, те що ФРН взяла участь у саміті Кримської платформи 23 серпня у Києві та приєдналася до підсумкової декларації зустрічі.

На завершення очільники двох країн обговорили російський газопровід Північний потік-2, який означає суттєву ескалацію загроз для України та Європи.

– Україні важливо отримати чіткий міжнародно-правовий механізм, що гарантуватиме безпеку, – наголос Зеленський.

Окремо приділили увагу європейської та євроатлантичної інтеграції України.

Так, Зеленський привернув увагу німецького колеги до очікувань України щодо подальшої інтеграції з ЄС і НАТО та висловив сподівання на підтримку з боку ФРН.

Відзначимо, що президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр прибув до Києва 6 жовтня для участі в заходах, присвячених 80-м роковинам масових розстрілів у Бабиному Яру.

Джерело: Офіс президента

Фото: Офіс президента

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