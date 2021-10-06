Комитет Рады рекомендует отложить раскрытие конечных бенефициаров компаний

Раскрытие конечных бенефициаров для компаний и организаций рекомендовано отсрочить на девять месяцев.

Такую рекомендацию 6 октября сделал комитет Верховной Рады по вопросам экономического развития.

По словам главы комитета Дмитрия Наталухи, благодаря таким мерам компании и общественные организации смогут избежать штрафов в размере от 17 тысяч гривен до 51 тысяч в случае, если они не успели собрать нужную информацию.

Наталуха добавил, что комитет постарается убедить коллег проголосовать за этот законопроект за основу и в целом 7 октября.

Если голосование пройдет успешно, останется пара дней на подписание закона президентом Украины. Это поможет уложиться в срок, который истекает 10 октября.

Напомним, закон о финансовом мониторинге, обязующий компании обнародовать бенефициаров, вступил в силу в 2020 году.

Его главой целью было предотвращение и противодействие отмыванию доходов, полученных преступным путем.

Кроме того, его принятие было необходимо из-за требований Евросоюза.

Источник: Facebook Дмитрия Наталухи