Обновленный закон О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения или как он известен большинству граждан — закон о финансовом мониторинге, вступает в силу 28 апреля.

У многих украинцев возникли подозрения относительно того, что отныне даже обычные банковские операции станут проблемой.

В то же время представители НБУ уверяют, что закон не отразится на большинстве привычных для клиентов услуг.

Факты ICTV рассказывают обо всех нюансах законопроекта о финансовом мониторинге и том, на кого он больше повлияет.

Для чего нужен закон

Главная цель закона о финансовом мониторинге — предотвращение и противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.

Подобная практика в Украине была и раньше, но обновленный закон вносит несколько коррективов и изменений, чтобы сделать его более эффективным. Одним из основных нововведений является риск-ориентированный подход.

Он позволит больше сосредотачиваться на финансовых операциях, которые могут подпадать под запрещенные действия, вместо того, чтобы проверять все операции, которые подлежат определенным критериям.

Кроме того, закон необходим, чтобы приблизить украинское законодательство к европейским стандартам финансового мониторинга. Это было требованием Европейского союза при подписании Ассоциации.

Первый заместитель главы Нацбанка Екатерина Рожкова рассказала, что несмотря на начало действия закона 28 апреля, будет время на переходный период.

— Обязательно будет переходный период и для банков и для не банков. Участники рынка получат дополнительное время для настройки процессов и реализации требований нормативки, — заявила Рожкова.

Источник получения средств, согласно обновленному закону, будут изучать в случае, когда сумма финансовой операции равна или превышает 400 тыс. грн.

В таком случае придется предоставить документы, которые дадут возможность понять, откуда взялись такие средства и для чего они были направлены.

— Закон про финмониторинг касается не столько граждан, сколько финансовых учреждений… Все ограничения касаются больше предприятий. Но это влияет и на граждан, поскольку финучреждения должны собирать информацию об операциях. Это делается для борьбы с серой наличностью, которая не обкладывается налогами, чтобы минимизировать ее поток, — рассказал в комментарии Фактам ICTV юридический консультант Александр Мироненко.

На что повлияет закон

Основным изменением для большинства граждан будет лимит на перевод средств. Сумму наличного перевода без обязательной идентификации уменьшили с 15 тыс. до 5 тыс. грн.

По словам директора департамента платежных систем Алексея Шабана, для этого достаточно будет предъявить паспорт.

— Большие операции возможны, если терминал самообслуживания банка или небанковского учреждения оборудован устройством для считывания карты или предоставляет возможность верифицировать клиента, который пополняет или переводит с помощью пинкода, считывания бесконтактной карточки или смс-пароля, — заявил Шабан .

То есть новый закон не должен повлиять на ситуацию, когда вы хотите пополнить свою карточку, например, на 10 тыс. грн и она у вас с собой.

В то же время младший партнер юридической компании Legal House Анатолий Киселев говорит о том, что верификация клиента является необязательной, если сумма перевода менее 30 тыс. грн.

— Если вы хотите что-то оплатить через терминал наличностью, то до 5 тыс. грн у вас документы не попросят, свыше — попросят. До 30 тыс. грн с карточки, через терминал, но со своего счета, можно все оплачивать. А вот свыше 30 тыс. грн придется верифицировать вашу личность, после чего вы сможете без проблем проводить операции на большие суммы, — говорит юрконсультант.

Если же сумма перевода будет превышать 30 тыс. грн, то нужно предоставить:

ФИО, номер счета/электронного кошелька, уникальный учетный номер финансовой операции, номер документа, удостоверяющего личность или дату и место рождения (для физлица);

полное наименование или идентификационный код согласно Единому государственному реестру предприятий и организаций, номер счета/электронного кошелька, с которого списывают деньги или уникальный учетный номер финансовой операции.

Кроме того, в законе есть возможность противодействовать большому количеству оплат меньше 30 тыс. грн. Банк может потребовать предоставить соответствующие документы, если есть подозрение, что, например три операции по переводу 20 тыс. грн в каждой за несколько дней были использованы для отмывания денег.

По словам Шабана, для клиентов банков и банковских учреждений изменений почти не будет.

— Не будет никаких ограничений на переводы безналичных средств, в том числе из-за рубежа на валютные счета. И владелец карты плательщика, и владелец карточки получателя уже идентифицированы банком, и никаких дополнительных идентификаций не требуется. Ограничений по таким операциям новый закон не вводит. Новый закон о том, что надо ориентироваться на большие рисковые операции. Закон смещает акцент на большие рисковые операции, — рассказал директор департамента платежных систем.

Как рассказал Мироненко, закон не должен коснуться систем Приватбанка и Монобанка, потому как клиент для получения карты, открытия счета и тому подобное должен был подтвердить свою личность.

А вот с так называемыми анонимными платежными системами могут возникнуть проблемы.

— К примеру, Webmoney, PayPal… конкретно их этот закон коснется. То есть выходя из этого можно сделать вывод, что пользоваться подобными платежными системами станет немного сложнее, поскольку они начнут требовать личные данные для идентификации — говорит юрконсультант.

В общем в обязательной идентификации будут нуждаться:

денежные переводы без открытия счета;

пополнение карточки другого человека;

пополнения карты через терминал;

оплата товаров и услуг.

В НБУ отметили, что возможность дистанционной идентификации обязательно будет.

— Варианты дистанционной KYC (идентификации клиента — Ред.) будут разные: BankID, квалифицированный электронной подписи, видеотрансляция, дистанционное считывание данных через NFC, платеж на отдельный счет банка с личного счета клиента, — говорит Рожкова.

Где не будет изменений

Однако есть и исключения, которые даже при условии превышения определенной суммы платежа не потребуют идентификации человека.

Такие операции называют низкорисковыми. В них включают:

оплату коммунальных услуг, налогов, штрафов (обязательных платежей);

погашение кредитов (до 30 тыс. грн);

снятие наличных со своего счета;

оплату картой.

То есть, если вы решили приобрести технику, например, за 6 тыс. грн или взять кредит на 20 тыс. грн, то вам не придется проходить дополнительную идентификацию.

— В обычной жизни людей ничего не изменится. Больше это повлияет на деловую деятельность, ведь закон упрощает процедуру блокировки активов и усложняет процедуру их разблокирования, поскольку нужно будет более дотошно показать, где твой доход, — объясняет Мироненко.

Ответственность за нарушение закона

Наказание за нарушение закона колеблется от обычного предостережения и штрафа до аннулирования лицензии на деятельность. Размер штрафа будет зависеть от ряда обстоятельств, но в целом их увеличили примерно в десять раз и они оставляют от 51 тыс. грн до 135,1 млн грн.

Штрафовать за нарушение закона о финмониторинге могут:

финансовые учреждения;

биржи, которые проводят финансовые операции с товарами;

платежные организации, участников или членов платежных систем;

филиалы или представительства иностранных субъектов хозяйственной деятельности, которые предоставляют финансовые услуги на территории Украины;

профессиональных участников фондового рынка;

учреждения, которые предоставляют услуги по переводу средств и осуществлению валютных операций;

ряд субъектов первичного финансового мониторинга;

юридические лица, оказывающие отдельные финансовые услуги;

поставщиков услуг, связанных с оборотом виртуальных активов.

Стоит помнить, что обязательно будут мониторить:

финансовые операции по переводу денег за границу;

финансовые операции политиков;

финансовые операции, где одна из сторон связана со страной, которая не придерживается международных стандартов в борьбе с отмыванием доходов, которые получили незаконно;

операции с наличностью.

В общем для обычного украинца почти ничего не изменится. Если вы привыкли пользоваться картой для оплаты покупок или часто переводить деньги, то ничего нового от вас не потребуют.

Владислав Бомбела