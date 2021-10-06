Комітет Ради рекомендує відкласти розкриття кінцевих бенефіціарів компаній

Розкриття кінцевих бенефіціарів для компаній та організацій рекомендовано відстрочити на дев’ять місяців.

Таку рекомендацію 6 жовтня зробив комітет Верховної Ради з питань економічного розвитку.

За словами голови комітету Дмитра Наталухи, завдяки таким заходам компанії та громадські організації зможуть уникнути штрафів у розмірі від 17 тисяч гривень до 51 тисячі, якщо вони не встигли зібрати потрібну інформацію.

Наталуха додав, що комітет спробує переконати колег проголосувати за цей законопроект за основу й в цілому 7 жовтня.

Якщо голосування пройде успішно, залишиться два дні на підписання закону президентом України. Це допоможе вкластися в строк, який закінчується 10 жовтня.

Нагадаємо, закон про фінансовий моніторинг, який зобов’язує компанії оприлюднити бенефіціарів, набув чинності в 2020 році.

Його головною метою були запобігання та протидія відмиванню доходів, отриманих злочинним шляхом.

Крім того, його ухвалення було необхідно через вимоги Євросоюзу.

Джерело: Facebook Дмитра Наталухи