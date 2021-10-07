Посадили “на галерку”: в сети показали новое рабочее место Разумкова в ВР

В сети показали новое рабочее место в Верховной Раде Дмитрия Разумкова после его отставки с поста спикера.

Народный депутат от партии Европейская солидарность Алексей Гончаренко сообщил в своем Telegram-канале, что Разумкова пересадили в сессионном зале к партии ЕС.

— Разумкова посадили на галерку, ближе к Европейской солидарности, — написал депутат, прикрепив снимок.

Гончаренко еще пошутил, добавив смайлики: Разумков теперь будет моим соседом. Сказал бы ему кто-то год назад.

Сам Дмитрий Разумков заявил, что не слышал об этом, но не исключает вероятности, что это может быть правдой. Экс-спикер добавил, что еще не освободил свой кабинет, но сделает это сегодня, 7 октября.

— Все, что наше — заберем. Все, что государственное и Верховной Рады — останется на своих местах, — заверил Разумков.

7 октября отправили в отставку Дмитрия Разумкова с должности спикера Верховной Рады. За соответствующее решение проголосовали 284 народных депутата.

Больше всего голосов дала фракция Слуга народа — 215. Также за отставку Дмитрия Разумкова проголосовали 20 народных депутатов от фракции Батькивщина, 19 — от партии За майбутне, 18 — от группы Довира, 6 — от фракции Голос и 6 — внефракционных.

Фото: Алексей Гончаренко

Источник: Алексей Гончаренко