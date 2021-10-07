Посадили “на гальорку”: у мережі показали нове робоче місце Разумкова у ВР

У мережі показали нове робоче місце у Верховні Раді Дмитра Разумкова після його відставки з посади спікера.

Народний депутат від партії Європейська солідарність Олексій Гончаренко повідомив у своєму Telegram-каналі, що Разумкова пересадили у сесійній залі до партії ЄС.

— Разумкова посадили на гальорку, ближче до Європейської солідарності, – написав депутат, додавши знімок.

Гончаренко ще пожартував, прикріпивши смайлики: Разумков тепер буде моїм сусідом. Сказав би йому хтось рік тому.

Сам Дмитро Разумков заявив, що ще не чув про це, але не відкидає ймовірності, що це може бути правдою. Екс-спікер додав, що ще не звільнив свій кабінет, але зробить це сьогодні, 7 жовтня.

— Все, що наше – заберемо. Все, що державне і Верховної Ради – залишиться на своїх місцях, – запевнив Разумков.

7 жовтня відправили у відставку Дмитра Разумкова з посади спікера Верховної Ради. За відповідне рішення проголосували 284 народних депутати.

Найбільше голосів дала фракція Слуга народу – 215. Також за відставку Дмитра Разумкова проголосували 20 народних депутатів від фракції Батьківщина, 19 – від партії За майбутнє, 18 – від групи Довіра, 6 – від фракції Голос і 6 – позафракційних.

Фото: Олексій Гончаренко

Джерело: Олексій Гончаренко