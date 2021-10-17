Внесение 100 человек в список воров в законе: в ОПУ сделали заявление

Детали внесения более 100 человек в список санкций Совета национальной безопасности и обороны, в котором размещены воры в законе, выясняются.

Об этом сообщил советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк.

По его словам, наказание понесли восемь человек, которые были причастны к оформлению санкционных списков. Некоторые из них были уволены из Министерства внутренних дел. Еще двое были понижены по должности в ведомстве.

— Призываю отказаться от спекулятивных оценок тех или других санкционных решений, – добавил Подоляк.

Он подчеркнул, что устанавливаются обстоятельства и нарушения. Также выясняется, умышленно ли добавили десятки людей в список СНБО.

Также советник главы ОПУ пообещал, что результаты проверки позже будут публично представлены. Расследование ведет СНБО.

Фото: Facebook Михаила Подоляка