Сегодня, 15 октября, Совет национальной безопасности и обороны Украины собрался на заседание, во время которого рассмотрели ряд важных вопросов.

Среди них — план обороны, стратегия биобезопасности, санкции против российских супермаркетов и лиц, которые готовили выборы в Государственную думу РФ на временно оккупированных территориях Украины.

Что рассматривал на заседании Совет национальной безопасности и обороны сегодня — далее в материале Фактов ICTV.

План обороны Украины

Сегодня СНБО утвердил План обороны Украины, над которым работали два года. По словам секретаря СНБО Алексея Данилова, документ дает ответы на те вызовы, которые стоят перед Украиной.

Стратегия биобезопасности и биозащиты

Вызовы — это больная тема для Украины, поэтому Совет нацбезопасности и обороны утвердил стратегию биобезопасности и биозащиты. По мнению Данилова, коронавирус и другие заболевания стали вызовами для всего мира.

Новые санкции

Совет национальной безопасности и обороны ввел санкции против 237 человек, которые готовили выборы в Госдуму Российской Федерации на временного оккупированных территориях Украины.

Данилов не указал, кто именно попал в санкционный список. Однако известно, что речь идет о людях, которые участвовали в голосовании и обеспечивали противоправные выборы в Крыму.

Государственная измена

По словам Данилова, состояние расследования дел по статье о государственной измене находится на контроле Совета национальной безопасности и обороны Украины.

Он рассказал, что с 2014 года всего было 1,6 тыс. дел по статье 111 (Государственная измена) Уголовного кодекса. По этой статье более 400 человек сейчас находятся в розыске.

— Большому количеству людей уже предъявили обвинение. В судах находится большое количество дел, — отметил Данилов.

В то же время не только бывший президент Виктор Янукович стал экс-чиновником, против которого открыли уголовное производство по госизмене.

Российские супермаркеты в Украине

Российская компания Mere, которая до сих пор работала на территории Белой Церкви, должна окончательно уйти из Украины. По мнению Данилова, после заседания СНБО она не сможет работать на территории Украины.

На вопрос журналистов секретарь СНБО уточнил, что компания работала в Крыму, из-за чего и попала под санкции Совета нацбезопасности и обороны.

Коронавирус в Украине

Данилов выразил и свой прогноз относительно пика пандемии коронавируса в Украине. По его мнению, он ожидается на конец этого месяца (с 20-25 октября до 4-5 ноября).

Секретарь СНБО отметил, что во время пикового периода около 50-52 тыс. человек могут находиться в больницах, что станет вызовом для медицинской системы Украины.

Цены на газ

Стало известно, когда СНБО может принять решение о государственном регулировании цен на газ. По словам Данилова, в случае необходимости Совет нацбезопасности и обороны примет соответствующие решения, а вопрос сейчас находится на контроле.

Арбитражный трибунал

СНБО и президент также отслеживают вопросы по задержанию украинских военно-морских судов и членов их экипажей. Данилов отметил, что правительство будет отстаивать интересы украинского государства.

Украинские недра

Во время заседания рассмотрели вопрос о делах и дополнительных мерах по усилению государственного надзора в сфере недропользования.

По словам Данилова, поступления от этой структуры в 2020 году составили 28,9 млрд грн, однако в этом году правительство ожидает не менее 50 млрд грн.

Секретарь СНБО добавил, что с 1 ноября начнет работать общественный портал, на котором будут публиковать информацию о компаниях в сфере недропользования и выданных лицензиях.