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Факты / Украина / Политика
Валентина Летяк |

Никто не верил, но приняли: Зеленский о судебной реформе в Украине

Володимир Зеленський

Украине удалось принять два важных закона — О высшей квалификационной комиссии судей и Высшем совете правосудия, которые разблокировали судебную реформу, заявил президент Владимир Зеленский в эксклюзивном интервью ICTV.

— Кстати, президент Евросовета Шарль Мишель и президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен меня приветствовали больше всего с судебной реформой, земельной реформой и законом об олигархах. Потому что действительно никто не верил, что за судебную реформу можно проголосовать в Верховной Раде Украины, — объяснил глава государства.

Он признал, что процесс принятия был сложным из-за тысяч поправок, но достаточно быстрым по сравнению с прошлыми годами.

— Сложно, 3-5 тыс. поправок. Очень сложно. Что с этим делать? И ты находишь разные решения: и политические, и договоренности. Главные два закона проголосованы. Конституционный суд – есть вопросы пока, — подчеркнул Зеленский.

Кроме того, глава государства анонсировал перезагрузку Конституционного суда.

– Сейчас идет процесс, и в ближайшие недели Верховная Рада проголосует за закон О Конституционном суде. Суд будет работать, и самое главное – работать на государство, – заверил Владимир Зеленский.

Также глава страны утверждает, что против торможения судебной реформы выступает большинство судей Верховного Суда.

3 августа 2021 года Владимир Зеленский подписал закон о возобновлении работы Высшей квалификационной комиссии судей — это важная составляющая судебной реформы в Украине.

Согласно документу, членов ВККС будет назначать Высший совет правосудия по результатам открытого конкурса, который проведут с участием представителей международных организаций.

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Фото: Офис президента

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