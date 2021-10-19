Ніхто не вірив, але ухвалили: Зеленський про судову реформу в Україні

Україні вдалося ухвалити два важливі закони – Про вищу кваліфікаційну комісію суддів і Вищу раду правосуддя, які розблокували судову реформу, заявив президент Володимир Зеленський в ексклюзивному інтерв’ю ICTV.

– До речі, президент Євроради Шарль Мішель та президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн мене вітали більш за все з судовою реформою, земельною реформою і законом про олігархів. Тому що справді ніхто не вірив, що за судову реформу можна проголосувати у Верховній Раді України, – пояснив глава держави.

Він визнав, що процес ухвалення був складним через тисячі правок, але достатньо швидкий порівняно з минулими роками.

– Складно, 3-5 тис. поправок. Дуже складно. Що із цим робити? І ти знаходиш різні рішення: і політичні, і домовленості. Головні два закони проголосовані. Конституційний суд – є питання наразі, – наголосив Зеленський.

3 серпня 2021 року Володимир Зеленський підписав закон щодо відновлення роботи Вищої кваліфікаційної комісії суддів – це важлива складова судової реформи в Україні.

Згідно із документом, членів ВККС призначатиме Вища рада правосуддя за результатами відкритого конкурсу, який проведуть за участі представників міжнародних організацій.