Нужны прозрачность и судебная реформа: посол Британии о законе о деолигархизации

Для деолигархизации нужны решительные антимонопольные меры, реальная конкуренция в энергетическом секторе и судебная реформа.

Такое мнение высказала посол Великобритании в Украине Мелинда Симмонс.

— Закон о деолигархизации может сыграть роль в уменьшении вредного влияния собственных интересов на политику и экономику Украины. Но для того, чтобы этот шаг стал длительной реальностью, будут необходимы полная прозрачность, решительные антимонопольные меры, реальная конкуренция в энергетическом секторе, сильное общественное вещание и, конечно, судебная реформа, — убеждена она.

Также Мелинда Симмонс добавила, что выполнение закона о деолигархизации должно быть юридически обоснованным и аполитичным.

Для того, щоб цей крок став тривалою реальністю, будуть потрібні повна прозорість, рішучі антимонопольні заходи, реальна конкуренція в енергетичному секторі, сильне суспільне мовлення та, звичайно, судова реформа. 2/ 2 — Melinda Simmons (@MelSimmonsFCDO) September 23, 2021

23 сентября Верховная Рада Украины приняла законопроект №5599 об олигархах.

Проект Закона о предотвращении угроз национальной безопасности, связанных с чрезмерным влиянием лиц, имеющих значительный экономический или политический вес в общественной жизни, поддержали 279 народных депутатов.

Против принятия закона были 54 депутата, 27 воздержались, а 19 не голосовали вообще. От партии Слуга народа за принятие закона об олигархах проголосовали 229 парламентариев.

Поддержали закон №5599 18 представителей партии За будущее. От партии Голос — 11 нардепов, 15 голосов от Довіри и шесть от внефракционных.

Документ предусматривает создание Реестра олигархов, определяет порядок внесения лиц в реестр и его последствия. Решение о признании лица олигархом принимает СНБО на основании представления Кабмина, члена СНБО, НБУ, СБУ или АКУ.

Также законопроект об олигархах предусматривает декларирование публичными служащими контактов с олигархами, которые есть в реестре.