Украина была бы в Европейском Союзе уже вчера, если бы вопрос членства зависел только от президента Европейского совета Шарля Мишеля и президента Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен.

Такое мнение в эксклюзивном интервью каналу ICTV высказал президент Украины Владимир Зеленский.

Именно поэтому глава государства считал нецелесообразным в очередной раз задавать этот вопрос высоким гостям во время саммита Украина – ЕС в Киеве 12 октября.

– Шарль Мишель и Урсула фон дер Ляйен действительно помогают, видят прорыв в реформах. Поэтому они были такие теплые здесь, как погода в Киеве, и ко мне лично, и в целом.

Честно говоря, нет смысла задавать некоторые вопросы, когда заранее знаешь ответ. Потому я этого не делал, – сказал глава страны.

Вместе с тем Владимир Зеленский отмечает: решение о членстве Украины в Европейском Союзе, которое видит в будущем большинство граждан, должно быть акцептировано всеми странами-членами ЕС.

– 27 стран должны сказать: Да, мы видим Украину членом, и проголосовать за это. Я отдельно общаюсь с представителями каждой из стран Европейского Союза. Один на один они говорят: Мы – за, есть вопросы с другими странами. Потом ты едешь в ту, другую страну, а там тоже говорят: Мы – за, мы поддерживаем, есть вопросы с другими странами, – пересказывает положение дел президент Украины.

В 2021 году Украина начала готовить двусторонние декларации со странами ЕС о поддержке Украины.

Этот шаг Владимир Зеленский называет очень важным, ведь та страна, которая подписала декларацию, проголосует за Украину, когда страны-члены ЕС решат, что страна может иметь членство.

– Благодаря этому сразу видно, кто сразу подписывает документ, кто сомневается, а кто говорит, что нужно еще определенное время для принятия решения, – объясняет президент Украины.

Эти декларации, уверяет Владимир Зеленский, демонстрируют реальную картину, к каким из стран будет сложно достучаться.

Сейчас четыре страны-члена ЕС декларацию подписали, еще три заявляют о готовности подписать. Остается услышать мнение еще 20 стран.