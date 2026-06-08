Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи в формате Е3 – Украина с премьер-министром Великобритании Киром Стармером, президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Фридрихом Мерцом обсудили возможные пути активизации дипломатии и роли Европы в этом процессе.

О результатах встречи сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

Встреча Зеленского со Стармером, Макроном, Мерцом: что известно

По словам президента, во время переговоров стороны подробно обсудили ситуацию на фронте и вопросы укрепления украинской обороны.

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Зеленский сообщил европейским партнерам о текущей ситуации на поле боя и потерях российской армии.

— Уже пять месяцев подряд агрессор теряет убитыми и ранеными более 30 тыс. военных, — отметил украинский лидер.

Президент также заявил, что оценки Украины и партнеров относительно ситуации на фронте совпадают.

— Россия на поле боя не побеждает, и наши медстрайки и дипзабастовки существенно ограничивают ее возможность расширять агрессию. Но очень важно, чтобы была защита и от баллистических угроз, которыми россияне терроризируют наши города и общины, — добавил Зеленский.

Стороны также обсудили возможные пути активизации дипломатического процесса и роль Европы в будущих переговорах.

— Для Украины всегда было приоритетом, чтобы позиция и голос Европы в переговорах были сильными. Благодарю Британию, Францию ​​и Германию за поддержку и готовность помогать. Договорились, что команды поработают над следующими шагами, — отметил президент.

Шаги, необходимые для активизации дипломатии и актуальные потребности Украины Владимир Зеленский обсудил отдельно и с премьер-министром Великобритании Киром Стармером.

Главу британского правительства президент Украины проинформировал о необходимости в дополнительных ракетах к системам противовоздушной обороны и вещах, важных для защиты энергетики и подготовки к зиме.

Также стороны согласовали позиции в преддверии саммитов G7, НАТО и встреч Коалиции желающих.

К слову, сегодня у президента Украины Владимира Зеленского запланирована встреча с королем Великобритании Чарльзом III.

Накануне The Guardian и Bloomberg со ссылкой на источники сообщали о подготовке встречи Владимира Зеленского с Киром Стармером, Фридрихом Мерцом и Эммануэлем Макроном.

По данным СМИ, стороны планировали обсудить дальнейшую поддержку Украины и возможные пути привлечения России к переговорному процессу.

Фото: Офис президента

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