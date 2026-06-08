В ночь на 8 июня российская армия совершила атаку на Украину 155 средствами воздушного нападения.

Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ.

Ночная атака на Украину 8 июня: что известно

Ночная атака на Украину 8 июня была с применением 155 ударных беспилотников разных типов, в частности Shahed, Гербера, Италмас, Бандероль и дронов-имитаторов Пародия.

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Запуски осуществлялись из районов Курска, Брянска, Орла, Миллерова, Приморско-Ахтарского, а также из временно оккупированного Крыма.

— Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины, — говорится в сообщении.

В целом украинская ПВО уничтожила или приглушила 124 цели на севере, юге и востоке страны.

В то же время, зафиксировано попадание 20 ударных БпЛА на 17 локациях, а также падение сбитых беспилотников и их обломков еще на шести локациях.

В Воздушных силах ВСУ отметили, что атака на Украину продолжается, ведь в воздушном пространстве остается около десяти вражеских дронов.

Напомним, утром 8 июня прогремели взрывы в Одессе.

Воздушные силы сообщали о движении беспилотников в направлении города.

По предварительным данным, пострадали три человека: две женщины в возрасте 64 и 65 лет и 55-летний водитель маршрутного такси.

Всех с осколочными ранениями доставили в больницу.

В результате обстрела изуродован транспорт, остановочный комплекс и диспетчерский пункт. Также в регионе подверглось разрушениям оборудование одного из энергетических объектов.

В области зафиксированы перебои с электроснабжением более тысячи потребителей.

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