Верховна Рада ухвалила у другому читанні закон №5459-1 про Національне антикорупційне бюро (НАБУ). За відповідне рішення проголосували 304 народних депутати.

Ухвалений документ передбачає, що нинішній директор НАБУ Артем Ситник виконуватиме свої повноваження до призначення нового очільника органу за встановленою новою процедурою.

Крім того, законопроект визначає статус НАБУ як центрального органу виконавчої влади зі спеціальним статусом. Тому ухвалений документ не дає можливості Кабміну втручатися у діяльність бюро.

Згідно із законом, Кабінет міністрів України повинен призначати, а також у визначених законом випадках звільняти директора НАБУ за результатами конкурсу, який проводитиме комісія з шести осіб.

Троє із них визначаються урядом, а ще троє – Кабміном, але на підставі пропозицій міжнародних експертів.

Правова колізія з призначенням Ситника

Минулого року Конституційний суд визнав незаконним призначення Артема Ситника главою Національного антикорупційного бюро України.

Суд своє рішення пояснив тим, що коли п’ятий президент України Петро Порошенко підписував указ про призначення Ситника керівником органу, який за своїми повноваженнями функціонально належить до органу виконавчої влади, то начебто порушив функціональний розподіл влади і низку положень Конституції України.

Тому, призначивши директора НАБУ, він вийшов за межі своїх конституційних повноважень і порушив процедуру заборони узурпації державної влади.