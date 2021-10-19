Народного депутата, главу партии Слуга народа Александра Корниенко назначили первым вице-спикером парламента.

За соответствующее решение проголосовали 256 народных депутатов. На этом посту он заменил Руслана Стефанчука, которого 8 октября избрали новым председателем Верховной Рады.

Александр Корниенко закончил Национальный технический университет Украины КПИ им. И.Сикорского, где получил квалификацию магистра химической технологии и инженерии.

Также учился в Висбаденской академии психотерапии в Германии и в Украинском институте позитивной психотерапии, где получил квалификацию базового консультанта по позитивной психотерапии.

Долгое время Александр Корниенко работал в сфере журналистики и культуры. В политику пришел в 2006 году. Тогда начал заниматься политическим консультированием во время избирательных кампаний.

В 2018 году Александр Корниенко присоединился к команде Владимира Зеленского. Он координировал волонтерский проект наблюдателей и организовывал работу по наполнению избирательных комиссий.

Во время выборов 2019 года был руководителем предвыборного штаба партии Слуга народа, кандидатом в народные депутаты от политсилы. Шел на выборы под №7 в списке.

В 2019 году был избран народным депутатом от партии Слуга народа. Сейчас является первым заместителем главы депутатской фракции Слуга народа и по совместительству главой партии.

Ранее должность первого вице-спикера занимал Руслан Стефанчук. Но 8 октября Стефанчука избрали новым председателем Верховной Рады.

За его назначение проголосовал 261 народный депутат. Больше всего голосов было от фракции Слуга народа — 222.