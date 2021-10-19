Народного депутата, голову партії Слуга народу Олександра Корнієнка призначили першим віце-спікером парламенту.

За відповідне рішення проголосували 256 народних депутатів. На цій посаді він замінив Руслана Стефанчука, якого 8 жовтня обрали новим головою Верховної Ради.

Олександр Корнієнко закінчив Національний технічний університет України КПІ ім. І. Сікорського, де здобув кваліфікацію магістра хімічної технології та інженерії.

Також навчався у Вісбаденській академії психотерапії у Німеччині та в Українському інституті позитивної психотерапії, де здобув кваліфікацію базового консультанта з позитивної психотерапії.

Тривалий час Олександр Корінєнко працював у сфері журналістики та культури. У політику прийшов у 2006 році. Тоді почав займатися політичним консультуванням під час виборчих кампаній.

У 2018 році Олександр Корнієнко долучився до команди Володимира Зеленського. Він координував волонтерський проект спостерігачів і організовував роботу з наповнення виборчих комісій.

Під час виборів 2019 року був керівником передвиборчого штабу партії Слуга народу, кандидатом в народні депутати від політсили. Йшов на вибори під №7 у списку.

У 2019 році був обраний народним депутатом від партії Слуга народу. Наразі є першим заступником голови депутатської фракції Слуга народу і за сумісництвом головою партії.

Раніше посаду першого віце-спікера обіймав Руслан Стефанчук. Але 8 жовтня Стефанчука обрали новим головою Верховної Ради.

За його призначення проголосував 261 народний депутат. Найбільше голосів було від фракції Слуга народу – 222.