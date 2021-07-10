Венецианская комиссия получила присланный вице-премьер-министром Украины Алексеем Резниковым проект закона Об основах государственной политики переходного периода.

Теперь эксперты должны подготовить проект заключения. Утвердить его должны на следующей пленарной сессии Венецианской комиссии в октябре 2021 года.

– Наш законопроект является первым из пакета законодательных инициатив, которые должны обеспечить деоккупацию и безопасную реинтеграцию временно оккупированных территорий Украины и наших граждан, которые сейчас вынужденно проживают во временной оккупации, – замечает Алексей Резников.

Документ, в частности, предлагает поделить регулирование на конфликтный и постконфликтный периоды.

Это определит алгоритм действий государства во время реинтеграции временно оккупированных (деоккупированных) территорий и их жителей, деоккупации временно оккупированных территорий.

Речь идет о вопросах демилитаризации и разоружения, решения гуманитарных проблем, восстановления правосудия и тому подобное.

Законопроектом предусмотрено:

ввести элементы переходной юстиции;

очертить основы восстановления правосудия на деоккупированных территориях;

установить институт конвалидации правомочий;

создать предпосылки для формирования кадровых резервов государственных служащих и полицейских для работы на деоккупированных территориях;

определить особенности монетарной политики во время переходного периода.

Согласно документу утратят силу ряд законов и постановлений, касающихся статуса временно оккупированных территорий, а также Автономной Республики Крым до обретения независимости и в первые годы после этого, которые уже реализованы.

Также в документе определены сроки, в которые должны быть едиными для всего законодательства: оккупационные силы и оккупационные администрации РФ, политико-дипломатические и санкционные меры, временная оккупация, деокупация, деокупированые территории, реинтеграция временно оккупированных (деокупированных) территорий и их жителей, устойчивый мир и тому подобное.

2 июня 2021 года президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности О некоторых вопросах активизации процесса мирного урегулирования ситуации в Донецкой и Луганской областях.

Согласно решению правительство в течение двух месяцев должно подготовить законопроекты о введении на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей правосудия (юстиции) переходного периода и рассмотреть их на заседании парламента.

Источник: Минреинтеграции