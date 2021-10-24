Совет судей Украины избрал представителей в Этический совет

Совет судей Украины избрал кандидатов в Первый состав Этического совета по своей квоте и направил в Высший совет правосудия.

Об этом сообщает Совет судей Украины на своем официальном сайте. По итогам голосования, четверо кандидатов получили более 15 необходимых голосов поддержки.

Кто вышел в рейтинговый список

судья Верховного суда в Кассационном уголовном суде Лев Кишакевич — 26 голосов;

судья Киевского апелляционного суда Юрий Трясун — 24 голоса;

судья Восточного апелляционного хозяйственного суда в отставке Владимир Сиверин — 20 голосов;

судья Верховного суда в Кассационном административном суде Татьяна Чумаченко — 17 голосов.

Совет судей Украины направил список кандидатов на утверждение в Высший совет правосудия.

Глава представительства Европейского Союза в Украине Матти Маасикас приветствовал разблокирование судебной реформы. По его словам, это хороший шаг для реализации реформы правосудия.

Он подчеркнул, что Высшему совету правосудия нужно в течение недели создать Совет по этике, после чего можно будет приступить к работе.

В сентябре члены Совета судей во время заседания отказались делегировать своих представителей в Этический совет. Его цель — проверять на доброчестность кандидатов и членов ВСП. Глава украинского государства Владимир Зеленский заявил, что не допустит блокирования судебной реформы.