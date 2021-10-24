Рада суддів України обрала представників до Етичної ради

Рада суддів України обрала кандидатів до Першого складу Етичної ради за своєю квотою та направила до Вищої ради правосуддя.

Про це повідомляє Рада суддів України на своєму офіційному сайті. За підсумками голосування, четверо кандидатів отримали понад 15 необхідних голосів підтримки.

Хто вийшов до рейтингового списку

суддя Верховного суду в Касаційному кримінальному суді Лев Кишакевич – 26 голосів;

суддя Київського апеляційного суду Юрій Трясун – 24 голоси;

суддя Східного апеляційного господарського суду у відставці Володимир Сіверін – 20 голосів;

суддя Верховного суду в Касаційному адміністративному суді Тетяна Чумаченко – 17 голосів.

Рада суддів України направила список кандидатів на затвердження до Вищої ради правосуддя.

Глава представництва Європейського Союзу в Україні Матті Маасікас привітав розблокування судової реформи. За його словами, це хороший крок для реалізації реформи правосуддя.

Він наголосив, що Вищій раді правосуддя потрібно протягом тижня створити Раду з етики, після чого можна буде приступити до роботи.

У вересні члени Ради суддів під час засідання відмовилися делегувати своїх представників до Етичної ради. Його мета – перевіряти на доброчесність кандидатів та членів ВРП. Глава української держави Володимир Зеленський заявив, що не допустить блокування судової реформи.