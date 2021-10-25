Данилов: Украине нужна жесткая президентская республика

В Украине всенародно избирают президента, на него возлагаются надежды, но по Конституции у нас парламентско-президентская республика, и тогда логично было бы избирать главу государства в парламенте, но народ не хочет, чтобы у него забрали право избрания, поэтому возникает коллизия, объяснил секретарь СНБО Алексей Данилов.

— Нам раз и навсегда нужно определиться, какая у нас страна. Если мы президентская республика, надо сказать — давайте делать президентскую республику, где президент — это глава исполнительной власти, отвечает за все эти процессы. И тогда у нас с вами все хорошо, — сказал он.

Данилов отметил, что является сторонником установления именно президентской республики, и объяснил почему.

— Я за жесткую президентскую республику. Почему? Потому что тогда есть ответственный человек, который понимает, на что он идет, зачем и так далее, — добавил он, подчеркнув, что парламентско-президентская республика может существовать только при условии устойчивой демократии.

На современном этапе, по его мнению, сделать значительный шаг вперед невозможно без яркой личности, и это не только в Украине.