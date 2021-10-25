Данілов: Україні потрібна жорстка президентська республіка

В Україні всенародно обирають президента, на нього покладаються надії, але за Конституцією у нас парламентсько-президентська республіка, і тоді логічно було б обирати главу держави у парламенті, але народ не хоче, щоб у нього забрали право обрання, тому виникає колізія, пояснив секретар РНБО Олексій Данілов.

– Нам раз і назавжди потрібно визначитися, яка у нас країна. Якщо ми є президентською республікою, треба сказати – давайте робити президентську республіку, де президент – це голова виконавчої влади, відповідає за всі ці процеси. І тоді у нас з вами все добре, – сказав він.

Данілов наголосив, що є прихильником встановлення саме президентської республіки, і пояснив чому.

– Я за жорстку президентську республіку. Чому? Тому що тоді є відповідальна людина, яка розуміє, на що вона йде, навіщо і так далі, – додав він, наголосивши, що парламентсько-президентська республіка може існувати лише за умови усталеної демократії.

На сучасному етапі, на його думку, зробити значний крок вперед неможливо без яскравої особистості, і це не тільки в Україні.