Спикер Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук направил законопроект О местном референдуме в Венецианскую комиссию для получения экспертного заключения.

Речь идет о документе № 5512, который был зарегистрирован в ВР в мае этого года группой народных депутатов, в том числе и самим Стефанчуком.

– Законопроект О местном референдуме направил в Венецианскую комиссию. Учитывая признанный в европейской среде авторитет Венецианской комиссии, рассчитываю на получение объективного экспертного заключения по законопроекту… Крайне важно, чтобы документ стал образцовым законом и действительно эффективным механизмом реализации прямой демократии на местном уровне, — отметил Стефанчук.

Недавно он предполагал, что Верховная Рада может рассмотреть законопроект о местном народовластии уже этой осенью.

О чем говорится в проекте закона о местном референдуме?

Законопроект состоит из 124 статей, включенных в двенадцать разделов.

В документе местный референдум определен как форма самостоятельного решения территориальной общиной вопросов местного значения путем прямого голосования.

На местный референдум могут быть вынесены следующие вопросы:

• утверждение программы развития, устава территориальной общины;

• досрочное прекращение полномочий сельского, поселкового, городского совета или сельского, поселкового, городского головы;

• утрата силы нормативно-правовым актом органа местного самоуправления;

• другие вопросы, касающиеся территориальной общины и ее руководителей.

В то же время не могут быть предметом референдума вопросы:

• относящиеся к сфере всеукраинского народовластия;

• противоречащие положениям Конституции и законов Украины;

• представляющие угрозу государственному суверенитету и территориальной целостности Украины, национальной безопасности, разжигающие межэтническую, расовую, религиозную вражду;

• касающиеся изменений местных бюджетов, тарифов на жилищно-коммунальные услуги.

На местный референдум может выноситься только один вопрос.

Инициировать проведение референдума могут: сельский, поселковый, городской совет; сельский поселковый, городской голова; не менее 10% избирателей определенной территориальной общины.

Местный референдум на временно оккупированных территориях Крыма, Донецкой и Луганской областей можно будет проводить только через три года с момента их возвращения под контроль Украины.

Как утверждал Руслан Стефанчук, авторы законопроекта заложили в документ большое количество предохранителей, чтобы не допустить сепаратизма и других негативных явлений.

В частности, предусмотрена возможность объявлять недоверие и увольнять мэра, распускать местный совет, чтобы общество имело реальное влияние на то или иное политическое либо кадровое решение.

Ранее уже был принят закон, который позволяет осуществлять народовластие через всеукраинский референдум. Что предусматривает этот документ – читайте в материале.

Источник: Руслан Стефанчук

Фото: Верховная Рада