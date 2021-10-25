Спікер Верховної Ради України Руслан Стефанчук спрямував законопроект Про місцевий референдум до Венеційської комісії для отримання експертного висновку.

Йдеться про документ № 5512, який був зареєстрований у ВР в травні цього року групою народних депутатів, зокрема і самим Стефанчуком.

– Законопроект Про місцевий референдум направив до Венеційської комісії. Враховуючи визнаний у європейському середовищі авторитет Венеційської комісії, розраховую на отримання об’єктивного експертного висновку щодо законопроекту… Вкрай важливо, щоб документ став взірцевим законом та дійсно ефективним механізмом реалізації прямої демократії на місцевому рівні, – зазначив Стефанчук.

Нещодавно він припускав, що Верховна Рада може розглянути законопроект про місцеве народовладдя вже цієї осені.

Про що йдеться в проекті закону Про місцевий референдум?

Законопроект складається із 124 статей, що включені в 12 розділів.

У документі місцевий референдум визначено як форму самостійного вирішення територіальною громадою питань місцевого значення шляхом прямого голосування.

На місцевий референдум можуть бути винесені такі питання:

• затвердження програми розвитку, статуту територіальної громади;

• дострокове припинення повноважень сільської, селищної, міської ради або ж сільського, селищного, міського голови;

• втрата чинності нормативно-правовим актом органу місцевого самоврядування;

• інші питання, що стосуються територіальної громади та її керівників.

Водночас не можуть бути предметом місцевого референдуму питання:

• що належать до сфери всеукраїнського народовладдя;

• що суперечать положенням Конституції і законів України;

• що становлять загрозу державному суверенітету і територіальній цілісності України, національній безпеці, розпалюють міжетнічну, расову, релігійну ворожнечу;

• що стосуються змін місцевих бюджетів, тарифів на житлово-комунальні послуги.

На місцевий референдум може виноситися тільки одне питання.

Ініціювати проведення референдуму можуть: сільська, селищна, міська рада; сільський, селищний, міський голова; щонайменше 10% виборців певної територіальної громади.

Місцевий референдум на тимчасово окупованих територіях Криму, Донецької та Луганської областей можна буде проводити лише через три роки з моменту їх повернення під контроль України.

Як запевняв Руслан Стефанчук, автори законопроекту заклали у документ велику кількість запобіжників, аби не допустити сепаратизму та інших негативних явищ.

Зокрема, передбачена можливість оголошувати недовіру і звільняти мера, розпускати місцеву раду, щоб громада мала реальний вплив на те чи те політичне або кадрове рішення.

Раніше вже було ухвалено закон, який дозволяє здійснювати народовладдя через всеукраїнський референдум. Що передбачає цей документ – читайте в матеріалі.

Джерело: Руслан Стефанчук

Фото: Верховна Рада