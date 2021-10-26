Министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий и первый заместитель главы украинской делегации в ТКГ Алексей Резников опроверг информацию о том, что главу украинской делегации в ТКГ Леонида Кравчука заменит Сергей Левочкин.

На днях в СМИ распространились новости о том, что экс-главу администрации президента при Викторе Януковиче Левочкина могут назначить на должность вместо Кравчука.

— Эта информация не соответствует действительности. Никаких изменений в составе делегации в ТКГ не было и не планируется, – заявил Резников.

Алексей Резников отметил, что решение об изменениях в составе делегации Трехсторонней контактной группы (ТКГ) принимает президент, и в последнее время о новых назначениях речь не шла.

Заместитель главы украинской делегации в ТКГ добавил, что сейчас Леонида Кравчука заменяет Александр Мережко — его заместитель.

В июне стало известно, что 87-летний Леонид Кравчук перенес операцию на сердце. Тогда подробности о его состоянии не сообщались. Через месяц пресс-секретарь главы украинской делегации в ТКГ сообщила, что он до сих пор находится в больнице, а состояние его здоровья не улучшилось.

Потом спикер ТКГ Алексей Арестович заявил, что Леонид Кравчук проходит реабилитацию. Ожидается, что он не вернется к работе до ноября-декабря.

Кравчука назначили главой делегации Украины в ТКГ в июле 2020 года, до этого пост занимал второй президент Леонид Кучма.