Міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій та перший заступник глави української делегації у ТКГ Олексій Резніков спростував інформацію про те, що голову української делегації у ТКГ Леоніда Кравчука замінить Сергій Льовочкін.

Днями у ЗМІ поширилися новини про те, що екс-голову адміністрації президента за часів Віктора Януковича Льовочкіна можуть призначити на посаду замість Кравчука.

– Ця інформація не відповідає дійсності. Жодних змін у складі делегації у ТКГ не було і не планується, – заявив Резніков.

Олексій Резніков зауважив, що рішення про зміни у складу делегації Тристоронньої контактної групи (ТКГ) ухвалює президент, і останнім часом про нові призначення не йшлося.

Заступник голови української делегації у ТКГ додав, що наразі Леоніда Кравчука заміняє Олександр Мережко – його заступник.

У червні стало відомо, що 87-річний Леонід Кравчук переніс операцію на серці. Тоді подробиці про його стан не повідомлялися. Через місяць прес-секретар голови української делегації у ТКГ повідомила, що він досі перебуває у лікарні, а стан його здоров’я не поліпшився.

Згодом спікер ТКГ Олексій Арестович заявив, що Леонід Кравчук проходить реабілітацію. Очікується, що він не повернеться до роботи до листопада-грудня.

Кравчука призначили головою делегації України у ТКГ у липні 2020 року, до цього посаду обіймав другий президент Леонід Кучма.