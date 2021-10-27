Кулеба встретится с госсекретарем США Блинкеном в Вашингтоне

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба встретится с государственным секретарем США Энтони Блинкеном.

Встреча состоится в Вашингтоне, куда с официальным визитом отправится глава МИД, в рамках заседания Комиссии по стратегическому партнерству Украины и Соединенных Штатов.

– Дата определена, мы вскоре ее анонсируем совместно с США. Заседание состоится в Вашингтоне. Соответственно, это будет мой визит к Энтони Блинкену, – сообщил Дмитрий Кулеба во время брифинга.

По словам министра, с визитом в Вашингтон он отправится в сопровождении украинской делегации. Сейчас завершают работу над совместной обновленной Хартией стратегического партнерства между странами.

Именно ее поручили принять президенты США Джо Байден и Владимир Зеленский на этом заседании.

В мае этого года Энтони Блинкен был в Украине с официальным визитом. Тогда он провел встречу с парламентариями, премьер-министром Денисом Шмыгалем и президентом Владимиром Зеленским.

Во время своего визита Энтони Блинкен напомнил о поддержке Украины и отметил, что США полны решимости на фоне агрессии со стороны России. Вместе с тем он обратил внимание на необходимость проведения реформ в стране.