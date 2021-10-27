Кулеба зустрінеться з держсекретарем США Блінкеном у Вашингтоні

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба зустрінеться з державним секретарем США Ентоні Блінкеном.

Зустріч відбудеться у Вашингтоні, куди з офіційним візитом вирушить очільник МЗС, у межах засідання Комісії з питань стратегічного партнерства України та Сполучених Штатів.

– Дата визначена, ми незабаром її анонсуємо спільно із США. Засідання відбудеться у Вашингтоні. Відповідно, це буде мій візит до Ентоні Блінкена, – повідомив Дмитро Кулеба під час брифінгу.

За словами міністра, з візитом до Вашингтона він вирушить у супроводі української делегації. Наразі завершується опрацювання спільної оновленої Хартії стратегічного партнерства між країнами.

Саме її доручили ухвалити президенти США Джо Байден та України Володимир Зеленський на цьому засіданні.

У травні цього року Ентоні Блінкен був в Україні з офіційним візитом. Тоді він провів зустріч з парламентарями, прем’єр-міністром Денисом Шмигалем і президентом Володимиром Зеленським.

Під час свого візиту Ентоні Блінкен нагадав про підтримку України і зазначив, що США сповнені рішучості на тлі агресії з боку Росії. Разом з тим, він звернув увагу на необхідість проведення реформ у країні.