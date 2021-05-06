Энтони Блинкен в Киеве: все, что известно о визите госсекретаря США

Госсекретарь США Энтони Блинкен и его заместитель по политическим вопросам Виктория Нуланд прибыли в Украину з официальным визитом.

В частности, Блинкен провел встречу с парламентариями, премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем и президентом Владимиром Зеленским. Политики уже успели сделать ряд важных заявлений, а также провели интервью с представителями СМИ.

Факты ICTV с политологом Алексеем Якубиным разбирались в том, что именно заявили политики, а также, как это отразится на Украине.

Что ознаменует для Украины визит Блинкена

— Во-первых, я думаю, что для самого Блинкена это ознакомительный визит, в таком статусе он еще не был в Украине. Это представительская делегация. В целом, я вижу одну из ключевых целей это визита — подготовка ко встрече Джо Байдена и Владимира Путина. Скорее всего, вопрос Украины там будет звучать. Я думаю, что визит Блинкена — попытка коммуницировать по этому вопросу с украинской стороной, — отметил политолог.

По словам эксперта, у новой администрации президента США сформировался такой подход к взаимодействию с Украиной:

— Если ведутся переговоры с РФ, то они предварительно могут контактировать с украинской стороной. Так, когда был момент эскалации, тот же Блинкен встретился с Кулебой (глава МИД Украины, — Ред.) в Брюсселе, а потом произошел телефонный диалог Байдена и Путина, — рассказал Алексей Якубин.

Это хороший сигнал. Вопрос Украины на встрече Джо Байдена и Владимира Путина будет звучать в разных контекстах, в частности энергетики и безопасности в Европе.

Приедет ли Байден в Украину

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что пригласил американского коллегу Джо Байдена в Украину. Передал свое приглашение он через Энтони Блинкена.

— Я не знаю, в каком формате может произойти эта встреча — это зависит от двух стран. Сейчас приглашение президент США от нашей страны получил. Я верю, что эта встреча будет, она важна для обеих наших стран, — заявил Зеленский.

Блинкен отметил, что американский лидер пока не совершает международные визиты из-за пандемии, но как только сможет, то посетит Украину.

— Мы найдем соответствующее время, чтобы приехать в Украину. Президент уже четыре месяца в офисе, но в ближайшее время, возможно, он сможет с визитами выезжать из страны и посетит Украину, когда сможет, — отметил госсекретарь.

Однако пока не говорится о конкретной подготовке к саммиту.

По словам политолога, визит Байдена в Украину, в частности летом, маловероятен.

— Можно заметить, как на это уклончиво ответил Блинкен. Он сказал, что Байден приедет, когда сможет, а это не конкретика. Я думаю, что какой-то уровень представительства будет, скажем, на празднованиях 30-й годовщины независимости Украины. Открытый вопрос — будет это президент или нет, — отметил Якубин.

Существует еще один сценарий развития событий, что при планировании встречи Байдена с Путиным получится вписать в график и украинского лидера.

— В ближайшее время рассчитывать на приезд Джо Байдена не приходится, так как американские президенты первую половину своей каденции посвящают себя внутренней политике, — добавил политолог.

Реформы в Украине и кадровые перестановки в Нафтогазе

В рамках визита Энтони Блинкен и Виктория Нуланд также провели переговоры с представителями Верховной Рады.

Глава парламента Дмитрий Разумков отметил, что на встрече обсуждали вопросы стратегического партнерства, национальной безопасности и проведения реформ в Украине.

Если говорить о реформах, то тут американских политиков интересовали подвижки в антикоррозионной сфере, а также реформа СБУ.

Однако, когда вопрос о реформах задали президенту Владимиру Зеленскому на пресс-конференции по итогам встречи с Блинкеном, то было видно, что он для него не совсем удобен. Глава Украины лишь отметил, что Украина работает над антикоррупционными программами, а также он упомянул земельную реформу.

— Очевидно, что это за кулисами это была одна из главных болевых точек, которые обсуждались, — отметил политолог.

Относительно антикоррупционных программ Зеленский отметил, что Антикоррупционный суд заработал именно во время его каденции. Кроме того, он добавил, что Рада приняла функционирование банковской системы.

Однако пока продолжается конкурс на должность руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры, происходит перезагрузка Конституционного суда.

— Много всего сделано. Поэтому никакого отката назад. Я иду только вперед, — заверил Зеленский.

Назначение председателя правления НАК Нафтогаз Украины также обсуждалось на встрече Энтони Блинкена с украинскими депутатами, и, по всей видимости, с Владимиром Зеленским.

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— Перед Украиной стоит два вызова. Один исходит извне, от России. Есть еще угроза изнутри: коррупция, олигархи и другие лица, которые ставят свои интересы выше интересов украинского народа. Эти два элемента взаимосвязаны, потому что Россия также использует коррупцию и людей, которые помогут ей продвигать свои интересы против интересов украинского народа. В этом контексте мы говорили о важности продолжения работы в направлении корпоративного управления. Этот вопрос чрезвычайно важен. В частности это касается Нафтогаза, но не только его. Это касается основных институтов, — прокомментировал ситуацию Энтони Блинкен по итогам переговоров с украинским президентом.

Однако эксперт считает, что американского чиновника волнуют не сами кадровые перестановки, а в целом функционирование Нафтогаза как структуры.

— Американцы в большей мере поддерживают не персон, а структуры. У них другой подход. Им важно сохранить ключевые структуры, чтобы они работали. Относительно Нафтогаза, то тут может быть так: вы поменяли руководство, перевернули эту страницу, а теперь давайте думать, как двигаться дальше. Для них вопрос персон не играет главную роль, — рассказывает Алексей Якубин.

Альянс между Украиной и США

Зеленский и Блинкен также обсудили вопрос альянса между двумя странами. Однако украинский лидер отметил, что пока рано говорить о его деталях. По сути, это идея, которая находится только на стадии обсуждений.

Владимир Зеленский также поблагодарил США за поддержку и за увеличение военной и финансовой поддержки.

— Отдельно мы проговорили фундаментальный формат поддержки. Мы говорили о вопросе альянса и возможного двустороннего очень серьезного соглашения. Но этот вопрос будущего, сейчас рано говорить о деталях, — отметил Зеленский.

По словам политолога, это может быть отдельный договор о поддержке, подобный тому, который США подписали с Японией.

— У США есть такой сопромат договоров с отдельными странами, например с Японией или Южной Кореей. Они не входят в НАТО, но у них есть договора о стратегической, в частности военной, поддержке. Мне кажется, именно этот вопрос Киев пытается актуализировать, — заявил Алексей Якубин.

Украина и НАТО

Государственный секретарь Энтони Блинкен заявил, что США вместе с партнерами по НАТО и странами Большой семерки работают над тем, чтобы Украина могла защитить себя от агрессии России.

Глава фракции Слуга народа Давид Арахамия заявил, что нардепы обратились к Блинкену и попросили поддержку в получении Плана действий по членству в НАТО.

Однако этот вопрос остался без дополнительного внимания на пресс-конференции Блинкена и Зеленского.

А вот руководитель Офиса президента Андрей Ермак сообщил, что во время встречи госсекретаря США Энтони Блинкена и президента Украины Владимира Зеленского американская сторона полностью поддержала получение Украиной Плана действий относительно членства в НАТО.

Политолог считает, что украинские политики хотят основательно заняться вопросом альянса с США, так как, согласно формальным и неформальным моментам, в ближайшее время Украина может не получить ПДЧ.

— Виктория Нуланд сегодня еще в парламенте заявила, что — вы там готовьтесь, реформы проводите, но этот вопрос на повестке дня не стоит, — отметил Якубин.

Кроме того, не стоит забывать, что внутри НАТО также присутствуют разногласия относительно украинского вопроса, в частности в европейской части Альянса.

Также не стоит забывать о пятом пункте договора с НАТО о территориальных претензиях.

— Тем более вступление в НАТО — это вопрос, который решается консенсусом всех стран. Это большая иллюзия, что США могут продавить любое решение, — отметил политолог.

К Украине в этом плане тоже есть вопросы, так как у нас уже пятый месяц не утвержден Национальный план взаимодействия с НАТО.

Визит Блинкена и Нуланд в Украину

6 мая государственный секретарь США Энтони Блинкен и его заместитель по политическим вопросам Виктория Нуланд находятся с рабочим визитом в Киеве. Они проводят встречи с руководством страны.

На встрече с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон подтверждает партнерство и сотрудничество между странами.