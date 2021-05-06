Энтони Блинкен в Киеве: все, что известно о визите госсекретаря США

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Факты / Украина / Политика
Євгенія Шапоренко |

ПДЧ, Нафтогаз и альянс Украина-США: все, что известно о визите Блинкена

Зеленский - Блинкет

Госсекретарь США Энтони Блинкен и его заместитель по политическим вопросам Виктория Нуланд прибыли в Украину з официальным визитом.

В частности, Блинкен провел встречу с парламентариями, премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем и президентом Владимиром Зеленским. Политики уже успели сделать ряд важных заявлений, а также провели интервью с представителями СМИ.

Факты ICTV с политологом Алексеем Якубиным разбирались в том, что именно заявили политики, а также, как это отразится на Украине.

Что ознаменует для Украины визит Блинкена

— Во-первых, я думаю, что для самого Блинкена это ознакомительный визит, в таком статусе он еще не был в Украине. Это представительская делегация. В целом, я вижу одну из ключевых целей это визита — подготовка ко встрече Джо Байдена и Владимира Путина. Скорее всего, вопрос Украины там будет звучать. Я думаю, что визит Блинкена — попытка коммуницировать по этому вопросу с украинской стороной, — отметил политолог.

По словам эксперта, у новой администрации президента США сформировался такой подход к взаимодействию с Украиной:

— Если ведутся переговоры с РФ, то они предварительно могут контактировать с украинской стороной. Так, когда был момент эскалации, тот же Блинкен встретился с Кулебой (глава МИД Украины, — Ред.) в Брюсселе, а потом произошел телефонный диалог Байдена и Путина, — рассказал Алексей Якубин.

Это хороший сигнал. Вопрос Украины на встрече Джо Байдена и Владимира Путина будет звучать в разных контекстах, в частности энергетики и безопасности в Европе.

Приедет ли Байден в Украину

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что пригласил американского коллегу Джо Байдена в Украину. Передал свое приглашение он через Энтони Блинкена.

— Я не знаю, в каком формате может произойти эта встреча — это зависит от двух стран. Сейчас приглашение президент США от нашей страны получил. Я верю, что эта встреча будет, она важна для обеих наших стран, — заявил Зеленский.

Зеленский - Блинкет

Блинкен отметил, что американский лидер пока не совершает международные визиты из-за пандемии, но как только сможет, то посетит Украину.

— Мы найдем соответствующее время, чтобы приехать в Украину. Президент уже четыре месяца в офисе, но в ближайшее время, возможно, он сможет с визитами выезжать из страны и посетит Украину, когда сможет, — отметил госсекретарь.

Однако пока не говорится о конкретной подготовке к саммиту.

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По словам политолога, визит Байдена в Украину, в частности летом, маловероятен.

— Можно заметить, как на это уклончиво ответил Блинкен. Он сказал, что Байден приедет, когда сможет, а это не конкретика. Я думаю, что какой-то уровень представительства будет, скажем, на празднованиях 30-й годовщины независимости Украины. Открытый вопрос — будет это президент или нет, — отметил Якубин.

Существует еще один сценарий развития событий, что при планировании встречи Байдена с Путиным получится вписать в график и украинского лидера.

— В ближайшее время рассчитывать на приезд Джо Байдена не приходится, так как американские президенты первую половину своей каденции посвящают себя внутренней политике, — добавил политолог.

Реформы в Украине и кадровые перестановки в Нафтогазе

В рамках визита Энтони Блинкен и Виктория Нуланд также провели переговоры с представителями Верховной Рады.

Глава парламента Дмитрий Разумков отметил, что на встрече обсуждали вопросы стратегического партнерства, национальной безопасности и проведения реформ в Украине.

Если говорить о реформах, то тут американских политиков интересовали подвижки в антикоррозионной сфере, а также реформа СБУ.

Блинкен и фракции Рады

Однако, когда вопрос о реформах задали президенту Владимиру Зеленскому на пресс-конференции по итогам встречи с Блинкеном, то было видно, что он для него не совсем удобен. Глава Украины лишь отметил, что Украина работает над антикоррупционными программами, а также он упомянул земельную реформу.

— Очевидно, что это за кулисами это была одна из главных болевых точек, которые обсуждались, — отметил политолог.

Относительно антикоррупционных программ Зеленский отметил, что Антикоррупционный суд заработал именно во время его каденции. Кроме того, он добавил, что Рада приняла функционирование банковской системы.

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Однако пока продолжается конкурс на должность руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры, происходит перезагрузка Конституционного суда.

— Много всего сделано. Поэтому никакого отката назад. Я иду только вперед, — заверил Зеленский.

Назначение председателя правления НАК Нафтогаз Украины также обсуждалось на встрече Энтони Блинкена с украинскими депутатами, и, по всей видимости, с Владимиром Зеленским.

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— Перед Украиной стоит два вызова. Один исходит извне, от России. Есть еще угроза изнутри: коррупция, олигархи и другие лица, которые ставят свои интересы выше интересов украинского народа. Эти два элемента взаимосвязаны, потому что Россия также использует коррупцию и людей, которые помогут ей продвигать свои интересы против интересов украинского народа. В этом контексте мы говорили о важности продолжения работы в направлении корпоративного управления. Этот вопрос чрезвычайно важен. В частности это касается Нафтогаза, но не только его. Это касается основных институтов, — прокомментировал ситуацию Энтони Блинкен по итогам переговоров с украинским президентом.

Однако эксперт считает, что американского чиновника волнуют не сами кадровые перестановки, а в целом функционирование Нафтогаза как структуры.

— Американцы в большей мере поддерживают не персон, а структуры. У них другой подход. Им важно сохранить ключевые структуры, чтобы они работали. Относительно Нафтогаза, то тут может быть так: вы поменяли руководство, перевернули эту страницу, а теперь давайте думать, как двигаться дальше. Для них вопрос персон не играет главную роль, — рассказывает Алексей Якубин.

Альянс между Украиной и США

Зеленский и Блинкен также обсудили вопрос альянса между двумя странами. Однако украинский лидер отметил, что пока рано говорить о его деталях. По сути, это идея, которая находится только на стадии обсуждений.

Владимир Зеленский также поблагодарил США за поддержку и за увеличение военной и финансовой поддержки.

— Отдельно мы проговорили фундаментальный формат поддержки. Мы говорили о вопросе альянса и возможного двустороннего очень серьезного соглашения. Но этот вопрос будущего, сейчас рано говорить о деталях, — отметил Зеленский.

Зеленский - Блинкет

По словам политолога, это может быть отдельный договор о поддержке, подобный тому, который США подписали с Японией.

— У США есть такой сопромат договоров с отдельными странами, например с Японией или Южной Кореей. Они не входят в НАТО, но у них есть договора о стратегической, в частности военной, поддержке. Мне кажется, именно этот вопрос Киев пытается актуализировать, — заявил Алексей Якубин.

Украина и НАТО

Государственный секретарь Энтони Блинкен заявил, что США вместе с партнерами по НАТО и странами Большой семерки работают над тем, чтобы Украина могла защитить себя от агрессии России.

Глава фракции Слуга народа Давид Арахамия заявил, что нардепы обратились к Блинкену и попросили поддержку в получении Плана действий по членству в НАТО.

Однако этот вопрос остался без дополнительного внимания на пресс-конференции Блинкена и Зеленского.

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А вот руководитель Офиса президента Андрей Ермак сообщил, что во время встречи госсекретаря США Энтони Блинкена и президента Украины Владимира Зеленского американская сторона полностью поддержала получение Украиной Плана действий относительно членства в НАТО.

Политолог считает, что украинские политики хотят основательно заняться вопросом альянса с США, так как, согласно формальным и неформальным моментам, в ближайшее время Украина может не получить ПДЧ.

— Виктория Нуланд сегодня еще в парламенте заявила, что — вы там готовьтесь, реформы проводите, но этот вопрос на повестке дня не стоит, — отметил Якубин.

Кроме того, не стоит забывать, что внутри НАТО также присутствуют разногласия относительно украинского вопроса, в частности в европейской части Альянса.

Также не стоит забывать о пятом пункте договора с НАТО о территориальных претензиях.

— Тем более вступление в НАТО — это вопрос, который решается консенсусом всех стран. Это большая иллюзия, что США могут продавить любое решение, — отметил политолог.

К Украине в этом плане тоже есть вопросы, так как у нас уже пятый месяц не утвержден Национальный план взаимодействия с НАТО.

Визит Блинкена и Нуланд в Украину

6 мая государственный секретарь США Энтони Блинкен и его заместитель по политическим вопросам Виктория Нуланд находятся с рабочим визитом в Киеве. Они проводят встречи с руководством страны.

На встрече с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой  Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон подтверждает партнерство и сотрудничество между странами.

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