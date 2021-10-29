Леонид Кравчук может вернуться к работе в ТКГ уже в следующем году. Сейчас он проходит реабилитацию в Германии.

Об этом сообщил Алексей Арестович — спикер украинской делегации для участия в ТКГ.

В эфире телеканала Украина 24 он заявил, что Леонид Кравчук перенес удачную операцию на сердце, но процесс восстановления займет много времени, ведь ему уже 86 лет.

– Леонид Макарович перенес очень сложную операцию на сердце, она оказалась удачной. Но период реабилитации, как говорят его близкие, будет очень длинным.

Арестович также подчеркнул, что операция на сердце имела высокую вероятность оказаться неудачной. До конца года его обязанности будет исполнять Александр Мережко – заместитель председателя делегации Украины для участия в ТКГ.

Первый президент независимой Украины Леонид Кравчук возглавил украинскую делегацию в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) в июле 2020 года. До этого должность занимал Леонид Кучма – второй президент.

Леонида Кравчука прооперировали в начале лета. Позже пресс-секретарь политика сообщила, что он находится в больнице.

Недавно в СМИ начали распространяться слухи о том, что Сергей Левочкин может стать новым главой делегации в ТКГ.

Однако первый заместитель главы украинской делегации в ТКГ Алексей Резников опроверг эту информацию. Он отметил, что в ближайшее время изменений в ТКГ не предвидится.