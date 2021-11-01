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Факты / Украина / Политика
Юлія Захарченко |

ЦИК назвала явку на выборах нардепов в Херсонской и Черкасской областях

вибори в Україні

По состоянию на 20.00, явка избирателей в Херсонской области составила 21,39%, а в Черкасской — 25,57%. По данным Центральной избирательной комиссии, голосование на промежуточных выборах народных депутатов Украины в одномандатных округах завершилось.

По состоянию на 12.00, активность избирателей зафиксировали на отметке 11,94% и 12,32%, а в 16.00 — 18,05% и 21,16% соответственно.

В ЦИК сравнили явку в этом году с внеочередными выборами народных депутатов в июле 2019 года. Тогда она составила 45,96% в ОВО №184 и 52,01% по избирательному округу №197.

Центральная избирательная комиссия отметила, что по имеющейся информации, полученной от окружных комиссий, промежуточное голосование нардепов прошло спокойно, демократически и в соответствии с требованиями украинского законодательства.

В течение дня на выборах не зафиксировали серьезных нарушений, которые могли бы повлиять на голосование.

В ЦИК напомнили, что результаты промежуточных выборов народных депутатов Украины на этих округах должны обнародовать не позднее, чем на 15 день после голосования, то есть до 15 ноября включительно.

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Источник: ЦИК

Фото: УНИАН

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