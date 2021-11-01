Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Новини Здоров'я Lifestyle Шоу-бізнес Спорт Думки Наживо Спецтеми Відео
Факти / Україна / Політика
Юлія Захарченко |

ЦВК назвала явку на виборах нардепів на Херсонщині та Черкащині

вибори в Україні

Станом на 20.00, явка виборців у Херсонській області склала 21,39%, а у Черкаській – 25,57%. За даними Центральної виборчої комісії, голосування на проміжних виборах народних депутатів України в одномандатних округах завершилося.

Станом на 12.00, активність виборців зафіксували на позначці 11,94% та 12,32%, а о 16.00 – 18,05% та 21,16% відповідно.

У ЦВК порівняли цьогорічну явку з позачерговими виборами народних депутатів у липні 2019 року. Тоді вона становила 45,96% в ОВО №184 та 52,01% на виборчому окрузі №197.

Центральна виборча комісія зазначила, що за наявною інформацією, отриманою від окружних комісій, проміжне голосування нардепів пройшло спокійно, демократично та згідно з вимогами українського законодавства.

Протягом дня на виборах не зафіксували значних порушень, які могли б вплинути на голосування.

У ЦВК нагадали, що результати проміжних виборів народних депутатів України на цих округах мають оприлюднити не пізніше, ніж на 15 день після голосування, тобто до 15 листопада включно.

Читайте
На виборах мера Харкова перемагає Терехов – дані екзит-полів

Джерело: ЦВК

Фото: УНІАН

Теги: , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору
Знайшли помилку в тексті?
Помилка