Станом на 20.00, явка виборців у Херсонській області склала 21,39%, а у Черкаській – 25,57%. За даними Центральної виборчої комісії, голосування на проміжних виборах народних депутатів України в одномандатних округах завершилося.

Станом на 12.00, активність виборців зафіксували на позначці 11,94% та 12,32%, а о 16.00 – 18,05% та 21,16% відповідно.

У ЦВК порівняли цьогорічну явку з позачерговими виборами народних депутатів у липні 2019 року. Тоді вона становила 45,96% в ОВО №184 та 52,01% на виборчому окрузі №197.

Центральна виборча комісія зазначила, що за наявною інформацією, отриманою від окружних комісій, проміжне голосування нардепів пройшло спокійно, демократично та згідно з вимогами українського законодавства.

Протягом дня на виборах не зафіксували значних порушень, які могли б вплинути на голосування.

У ЦВК нагадали, що результати проміжних виборів народних депутатів України на цих округах мають оприлюднити не пізніше, ніж на 15 день після голосування, тобто до 15 листопада включно.