На выборах мэра Харькова, которые состоялись в воскресенье, 31 октября, побеждает Игорь Терехов – секретарь Харьковского горсовета, исполняющий обязанности городского головы после смерти Геннадия Кернеса. Об этом свидетельствуют данные нескольких экзит-поллов.

Так, по данным экзит-полла, проведенного компаниями Нью Имидж Маркетинг Груп, Хьюмен Ресерч и Харьковской социологической сетью по заказу Комитета избирателей Украины (КИУ), за Игоря Терехова проголосовали 53,8% харьковчан.

За Михаила Добкина отдали голоса 24,5% избирателей. Он баллотировался в мэры как самовыдвиженец.

На третьем месте – Александр Скорик с 6,7% поддержки (баллотировался от Европейской Солидарности). На четвертом месте находится лидер харьковского Нацкорпуса Константин Немичев (5,3%).

Экзит-пол проводился методом анонимного заполнения анкет респондентами. Граждане самостоятельно клали анкету в ящик. В общей сложности было опрошено 7490 человек.

По данным экзит-полла, проведенного Центром Социальный мониторинг, Игорь Терехов набирает на выборах 51,9% голосов избирателей.

Далее следует Михаил Добкин с 27,6% голосов. На третьей позиции Александр Скорик с 6,4% голосов.

Опрос избирателей проводился на случайно избранных 100 избирательных участках в Харькове. Были опрошены более 8200 респондентов.

Следует отметить, что если один из кандидатов в мэры Харькова набирает уже в первом туре 50%+1 голос, то он автоматически побеждает на выборах. Второй тур в таком случае не проводится.