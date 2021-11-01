Андрей Мотовиловец стал первым заместителем главы фракции Слуга народа.

Об этом сообщила спикер фракции Юлия Палийчук.

За такое решение 1 ноября проголосовали депутаты на заседании фракции.

До этого эту должность во фракции занимал нынешний первый заместитель главы ВРУ Александр Корниенко.

Последнего назначили первым вице-спикером 19 октября, после того как Руслана Стефанчука 8 октября избрали новым главой Верховной Рады.

Что известно об Андрее Мотовиловце

Новому первому заместителю главы фракции Слуга народа в парламенте – 39 лет. Родился он 29 апреля 1982 года. Имеет высшее образование. Проживает в Киеве.

Депутатские полномочия приобрел 29 августа 2019 года. В избирательный список его зачислили под номером 93.

Является членом комитета Верховной Рады Украины по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики

До работы в парламенте занимал должность первого заместителя директора государственного предприятия Прозорро. Продажи.

Источник: Юлия Палийчук

Фото: Андрей Мотовиловец