Андрей Мотовиловец стал первым заместителем главы фракции Слуга народа.
Об этом сообщила спикер фракции Юлия Палийчук.
За такое решение 1 ноября проголосовали депутаты на заседании фракции.
До этого эту должность во фракции занимал нынешний первый заместитель главы ВРУ Александр Корниенко.
Последнего назначили первым вице-спикером 19 октября, после того как Руслана Стефанчука 8 октября избрали новым главой Верховной Рады.
Что известно об Андрее Мотовиловце
Новому первому заместителю главы фракции Слуга народа в парламенте – 39 лет. Родился он 29 апреля 1982 года. Имеет высшее образование. Проживает в Киеве.
Депутатские полномочия приобрел 29 августа 2019 года. В избирательный список его зачислили под номером 93.
Является членом комитета Верховной Рады Украины по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики
До работы в парламенте занимал должность первого заместителя директора государственного предприятия Прозорро. Продажи.
Источник: Юлия Палийчук
Фото: Андрей Мотовиловец