Андрій Мотовиловець став першим заступником голови фракції Слуга Народу.
Про це повідомила речник фракції Юлія Палійчук.
За таке рішення 1 листопада проголосували депутати на засіданні фракції.
Раніше цю посаду у фракції обіймав теперішній перший заступник голови ВРУ Олександр Корнієнко.
Останнього призначили першим віце-спікером 19 жовтня, після того як Руслана Стефанчука 8 жовтня обрали новим головою Верховної Ради.
Що відомо про Андрія Мотовиловця
Новому першому заступнику голови фракції Слуга народу в парламенті – 39 років. Народився він 29 квітня 1982 року. Має вищу освіту. Проживає в Києві.
Депутатські повноваження набув 29 серпня 2019 року. До виборчого списку його зарахували під номером 93.
Є членом комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики
До роботи в парламенті обіймав посаду першого заступника директора державного підприємства Прозорро. Продажі.
Джерело: Юлія Палійчук
Фото: Андрій Мотовиловець