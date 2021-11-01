Андрій Мотовиловець став першим заступником голови фракції Слуга Народу.

Про це повідомила речник фракції Юлія Палійчук.

За таке рішення 1 листопада проголосували депутати на засіданні фракції.

Раніше цю посаду у фракції обіймав теперішній перший заступник голови ВРУ Олександр Корнієнко.

Останнього призначили першим віце-спікером 19 жовтня, після того як Руслана Стефанчука 8 жовтня обрали новим головою Верховної Ради.

Що відомо про Андрія Мотовиловця

Новому першому заступнику голови фракції Слуга народу в парламенті – 39 років. Народився він 29 квітня 1982 року. Має вищу освіту. Проживає в Києві.

Депутатські повноваження набув 29 серпня 2019 року. До виборчого списку його зарахували під номером 93.

Є членом комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики

До роботи в парламенті обіймав посаду першого заступника директора державного підприємства Прозорро. Продажі.

Джерело: Юлія Палійчук

Фото: Андрій Мотовиловець