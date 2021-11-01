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Факты / Украина / Политика
Валентина Летяк |

Слуга народа выдвинула Штучного на должность руководителя аппарата Рады

Верховна Рада

Депутаты от Слуги народа на заседании фракции 1 ноября поддержали предложение выдвинуть Вячеслава Штучного кандидатом на должность руководителя аппарата Верховной Рады.

Об этом сообщила спикер Слуги народа Юлия Палийчук.

Штучный уже возглавлял аппарат парламента с сентября 2019 года по июль 2020-го.

По словам Палийчук, сейчас идет обсуждение кандидатур Ирины Верещук, Павла Рябикина, Юлии Свириденко и Алексея Резникова на должности в правительстве.

Ранее глава фракции Слуга народа Давид Арахамия заявлял, что должность министра обороны готовится занять министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников, а заменить его в Минреинтеграции может народный депутат Ирина Верещук.

По его словам, главу Таможенной службы Павла Рябикина хотят назначить в Министерство по вопросам стратегических отраслей промышленности.

А министром экономики вместо Любченко – заместителя главы Офиса президента Юлию Свириденко.

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Фото: Depositphotos

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