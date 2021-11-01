Перипетии с отставкой Дмитрия Разумкова с поста главы Верховной Рады и последовавшие за ней процессы по реорганизации работы парламента несколько отсрочили другое, уже традиционное для украинской политики времен Владимира Зеленского действо — ротации в Кабинете министров.

Президент приучил к тому, что раз в полгода перетряхивает состав правительства. На данный момент всего два министра – цифровой трансформации Михаил Федоров и юстиции Денис Малюська – сохраняют свои должности в Кабмине с самого начала каденции Зеленского.

И то, того же Малюську — с его пристрастием к эпатажным фотографиям на голове и под столом — слухи стабильно отправляют в отставку каждый месяц.

Еще один представитель правительства Дмитрий Кулеба сменил позицию вице-премьера по евроатлантической интеграции на министра иностранных дел и тоже остался в строю. Новый этап ротаций обещали еще с сентября, но, похоже, руки дошли только сейчас.

Кадровые ротации в Кабинете министров: кто подал в отставку

Причем любви Зеленского к кадровым ротациям не мешает другая тенденция его президентства – короткая скамья запасных.

Неудивительно, что тяжело найти желающих занять должности, на которых ты постоянно находишься под угрозой отставки. Из-за этого, собственно, и ротации во власти все чаще заканчиваются перестановками одних и тех же людей внутри команды.

Вот, например, история с министром обороны Андреем Тараном. Ему замену ищут еще с июля, а в итоге ничего лучшего не придумали, чем заменить его на вице-премьера-министра по вопросам временно оккупированных территорий Алексея Резникова.

Говорят, что известный в Украине юрист Резников сам не в особом восторге от такого предложения, но отказать президенту, с которым у него выстроились доверительные отношения, он не может.

При том что для самого Резникова это уже далеко не первая кадровая ротация. Сначала Зеленский назначил его представителем Украины в Трехсторонней контактной группе (ТГК) в Минске, которая занимается урегулированием конфликта на Донбассе, потом вице-премьером, теперь вот отправляет в Министерство обороны.

К армии Резников не имеет никакого отношения, кроме того, что в 80-х годах прошлого века два года отслужил в воздушно-десантных войсках СССР.

Но мотивация такого назначения одна — власти нужен “говорящий” министр обороны, в то время как Таран, не давший ни одного большого интервью, был самым молчаливым человеком на этой должности с 2014 года. У Резникова же с публичной коммуникацией точно никаких проблем не возникнет.

— Резникова Зеленский рассматривает прежде всего как коммуникатора, а не военного реформатора, организатора обороны. Новому министру потребуется немало времени для того, чтобы вникнуть в суть происходящего хаоса, и выработать в нем какую-то логику и стратегию. Поэтому, к сожалению, предпосылки для каких-либо структурных изменений в армии пока не просматриваются. Впрочем, в отличие от многих других кандидатов, которых рассматривал Зеленский, Резников — человек интеллектуальный. И есть надежда, что он сможет навести порядок хотя бы в критических сферах, — отмечает военный обозреватель Юрий Бутусов.

К тому же в современной Украине министр обороны все-таки – это еще и дипломат. Нужно развивать партнерские отношения с США, Великобританией и НАТО. В частности наполнять конкретным содержанием рамочное соглашение о сотрудничестве в оборонной сфере с Вашингтоном, активно взаимодействовать с членами Конгресса.

— Главные политические достоинства Алексея Резникова – он прекрасный коммуникатор и в публичной сфере, и неофициально. Говорят, что он и неплохой менеджер. Кроме того, за последние полтора года он приобрел и немалый дипломатический опыт, — считает политолог Владимир Фесенко.

Не стоит забывать, что в Украине министр обороны сейчас выполняет сугубо политические функции — военными делами занимается Генштаб и главнокомандующий ВСУ. Другой вопрос – как Резников справится с разгребанием массы административных проблем в самом Министерстве обороны? Наверное, этим займется один из его заместителей.

А кого же на место Резникова в Министерство реинтеграции? И тут снова без перестановок внутри команды не обойтись. Сейчас в министры сватают нардепа Ирину Верещук.

В последние месяцы Верещук предлагала свою кандидатуру в министры обороны, причем даже начала это делать публично — с заявлениями в духе я бы могла. Но с министром обороны Верещук Банковая не рискнула, а вот с Министерством реинтеграции готова.

Еще два кандидата на выход из правительства – министр экологии Роман Абрамовский, который уже написал заявление об отставке, и вице-премьер Олег Урусский.

Урусского все время в Кабмине преследует скандал за скандалом. То его на выставке в Абу-Даби рядом с Рамзаном Кадыровым сфотографировали, а премьер Шмыгаль потребовал от вице-премьера объяснений по поводу этой фотографии через Facebook.

То заместителя Урусского полиция остановила пьяного за рулем, то его самого заподозрили в нарушении карантина. Куда серьезнее — профильные конфликты вице-премьера. Он рассорился с Государственным космическим агентством и Укроборонпромом, новый закон об оборонных закупках все никак не заработает.

С предложением уволить Урусского к Раде обращались даже сами депутаты от Слуги народа. Он действительно возглавляет очень чувствительную отрасль с пересечением массы интересов, и очевидно, чиновника таки съели. Заменит Урусского, скорее всего, глава таможни Павел Рябикин.