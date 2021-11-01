Слуга народу висунула Штучного на посаду керівника апарату Ради

Депутати від Слуги народу на засіданні фракції 1 листопада підтримали пропозицію висунути В’ячеслава Штучного кандидатом на посаду керівника апарату Верховної Ради.

Про це повідомила спікер Слуги народу Юлія Палійчук.

Штучний уже очолював апарат парламенту із вересня 2019 року до липня 2020-го.

За словами Палійчук, нині триває обговорення кандидатур Ірини Верещук, Павла Рябікіна, Юлії Свириденко і Олексія Резнікова на посади в уряді.

Раніше голова фракції Слуга народу Давид Арахамія заявляв, що посаду міністра оборони готується обійняти міністр із питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков, а замінити його у Мінреінтеграції може народна обраниця Ірина Верещук.

За його словами, очільника Митної служби Павла Рябікіна хочуть призначити у Міністерство з питань стратегічних галузей промисловості.

А міністеркою економіки замість Любченка – заступницю голови Офісу президента Юлія Свириденко.