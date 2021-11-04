4 листопада депутати Верховної Ради призначили Павла Рябікіна міністром із питань стратегічних галузей промисловості України.

До сьогодні він очолював Державну митну службу України.

На новій посаді Павло Рябікін замінив Олега Уруського, якого відправили у відставку 3 листопада.

Керував відомством той трохи більше року – із 16 липня 2020 року.

Що відомо про Павла Рябікіна

Новому очільнику Мінстратегпрому – 56 років. Народився 6 червня 1965 року в Києві.

За фахом – юрист-міжнародник, референт-перекладач німецької мови.

Після двох років служби в армії почав працювати референтом в Юрзовнішсервіс.

Майже дев’ять років був членом Київської міської колегії адвокатів.

Із 2000 до 2005 років та з 2012 до 2014 років був народним депутатом двох скликань.

Працював у комітеті Верховної Ради України з питань правової політики, а також із питань транспорту та зв’язку.

У 2002 році став головою підкомітету з питань господарського законодавства комітету Верховної Ради України з питань економічної політики, управління народним господарством, власності та інвестицій.

Із липня 2005 року до серпня 2006 року працював заступником міністра транспорту та зв’язку України.

Тричі протягом трудової діяльності обіймав посаду заступника директора – начальника порту Рекреаційно-оздоровчого центру Зелений порт.

Із серпня 2009 до червня 2010 року був послом України в Данії.

Трохи більше року – із липня 2014 року до вересня 2015 року – обіймав посаду заступника голови Київської міської державної адміністрації.

У березні 2017 року став генеральним директором міжнародного аеропорту Бориспіль.

Із листопада 2020 року очолював Державну митну службу України.

За 2020 рік Павло Рябікін задекларував дві квартири у Києві площею 235,9 кв. м і 103,9 кв. м. У власності його дружини є три квартири у Києві площею 211,7 кв м, 50,7 кв. м і 70 кв. м, а також квартира у Севастополі площею 120,3 кв. м.

У декларації Рябікіна є антикварні вироби, колекція живопису XIX-XX століття, колекція венеційського скла, брендові наручні годинники, п’ять автомобілів марок BMW, Mercedes Benz, Dodge Ram Van, AUDI Q8 і Land Rover Range Rover Evoque.

Крім того, за 2020 рік Павло Рябікін задекларував понад 10 млн грн доходу. Зокрема, 138 040 зарплати він отримав у Державній митній службі.

Фото: Державна митна служба України