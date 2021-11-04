После того как США и Евросоюз урегулировали вопросы торговли металлопродукцией, Кабинет министров Украины должен немедленно начать переговоры с Вашингтоном по немедленной отмене американской стальной пошлины на продукцию украинских металлургических предприятий.

— Если европейцы смогли договориться с Соединенными Штатами, то это прекрасный повод для украинского правительства продемонстрировать реальную экономическую позицию и идти к США с переговорами. Для Украины эти поставки важны, потому что это работа для десятков тысяч граждан по всей стране, — говорит заместитель председателя комитета Верховной Рады по вопросам экономического развития Дмитрий Киселевский.

Металлурги говорят, что в таких условиях Кабмин обязан начать переговоры с Белым домом. Украина должна защитить отечественных производителей и подражать успеху ЕС на дипломатической арене.

— США ввели 25% пошлину для многих стран, в том числе и для Украины. Это заградительная пошлина. Поэтому объем экспорта украинской продукции на территорию США уменьшился существенно, – объясняет президент объединения предприятий Укрметаллургпром Александр Каленков.

Украинская металлургия традиционно является экспортно ориентированной. Почти 80% стальной продукции, производимой в стране, продают за границу, обеспечивая миллиарды валютных поступлений в бюджет.

Однако несколько лет сохранять присутствие на внешних рынках становится все сложнее из-за ограничительных мер, предпринимаемых прежде всего США и Евросоюзом, крупнейшими потребителями металла в мире.

Эксперты говорят, что в таких случаях на официальном уровне власти должны задействовать средства так называемой торговой дипломатии и на всех возможных уровнях и международных площадках защищать национальные интересы.

Благодаря такой активной позиции своих правительств Австралия и Южная Корея почти сразу договорились о выводе продукции своих предприятий из-под американской стальной пошлины. Впоследствии от его уплаты США также освободили металлургов Аргентины, Бразилии, Мексики и Канады.

Отныне американской пошлины лишились и европейские компании. Украинские же чиновники пока затягивают переговоры. Следовательно страдает стратегически важная отрасль экономики.