Новым министром экономики и первым вице-премьер-министром назначили Юлию Свириденко. За соответствующее решение проголосовали 256 народных депутатов. На этой должности она заменила Алексея Любченко.

Юлия Свириденко с отличием окончила Киевский национальный торгово-экономический университет и получила степень магистра по специальности Менеджмент антимонопольной деятельности.

Карьеру начала в 2008 году в частном секторе. С 2015 работала на руководящих должностях в Черниговской областной государственной администрации.

В частности, Юлия Свириденко возглавляла Департамент экономического развития, занимала должность первого заместителя председателя Черниговской областной государственной администрации, а с июля по декабрь 2018 исполняла обязанности председателя областной государственной администрации.

В сентябре 2019 года Юлию Свириденко назначили на должность замминистра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины, а с июля 2020 года – на должность первого замминистра.

До назначения министром экономики, с 22 декабря 2020 года, была заместителем руководителя Офиса президента Украины.

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Согласно декларации за 2020 год, у Юлии Свириденко есть квартира в Киеве площадью 33,5 кв. м и квартира в Чернигове площадью 74,3 кв. м.

За прошлый год Свириденко задекларировала более 800 тыс. грн дохода, из них 824 427 грн — зарплата, полученная в Министерстве развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины.

Фото: Юлия Свириденко