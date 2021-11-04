Новим міністром економіки і першим віце-прем’єр-міністром України призначили Юлію Свириденко. За відповідне рішення проголосували 256 народних депутатів. На цій посаді вона замінила Олексія Любченка.

Юлія Свириденко з відзнакою закінчила Київський національний торговельно-економічний університет та здобула ступінь магістра за спеціальністю Менеджмент антимонопольної діяльності.

Кар’єру розпочала у 2008 році у приватному секторі. З 2015 року працювала на керівних посадах у Чернігівській обласній державній адміністрації.

Зокрема, Юлія Свириденко очолювала Департамент економічного розвитку, обіймала посаду першого заступника голови Чернігівської обласної державної адміністрації, а з липня по грудень 2018 року виконувала обов’язки голови обласної державної адміністрації.

У вересні 2019 року Юлію Свириденко призначили на посаду заступника міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України, а з липня 2020 року – на посаду першого заступника міністра.

До призначення міністром економіки, з 22 грудня 2020 року, була заступником керівника Офісу президента України.

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Згідно з декларацією за 2020 рік, Юлія Свириденко має квартиру у Києві площею 33,5 кв. м і квартиру у Чернігові площею 74,3 кв. м.

За минулий рік Свириденко задекларувала понад 800 тис. грн доходу, з них 824 427 грн – зарплата, отримана у Міністерстві розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України.

Фото: Юлія Свириденко