В пятницу, 5 ноября, заседание Верховной Рады начнется с традиционного часа вопросов к правительству. Главная тема – состояние обеспечения топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Украины ресурсами в период отопительного сезона 2021-2022 года.

Докладывать будет министр энергетики Герман Галущенко.

На повестке дня пленарного заседания также ряд законопроектов первого и второго чтения.

В частности, в первом чтении нардепы должны рассмотреть два альтернативных документа, один из которых определен президентом как неотложный. Это проект закона о социальной и правовой защите лиц, в отношении которых установлен факт лишения личной свободы в результате вооруженной агрессии против Украины, и членов их семей.

Вопросы второго чтения: