В пятницу, 5 ноября, заседание Верховной Рады начнется с традиционного часа вопросов к правительству. Главная тема – состояние обеспечения топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Украины ресурсами в период отопительного сезона 2021-2022 года.
Докладывать будет министр энергетики Герман Галущенко.
На повестке дня пленарного заседания также ряд законопроектов первого и второго чтения.
В частности, в первом чтении нардепы должны рассмотреть два альтернативных документа, один из которых определен президентом как неотложный. Это проект закона о социальной и правовой защите лиц, в отношении которых установлен факт лишения личной свободы в результате вооруженной агрессии против Украины, и членов их семей.
Вопросы второго чтения:
- внесение изменений в Дисциплинарный устав Вооруженных Сил Украины;
- законопроект о внесении изменений в некоторые законодательные акты о признании депортированными граждан Украины, которые в 1944-1951 годах были принудительно переселены с территории Польской Народной Республики;
- проект закона об антидопинговой деятельности в спорте;
- изменения в некоторые законы об использовании имущества ликвидированных коммунальных учреждений среднего образования в сельской местности;
- проект Закона об акционерных обществах;
- внесение изменений в Семейный кодекс Украины (об увеличении минимального размера алиментов, взимаемых на ребенка с других членов семьи и родственников).