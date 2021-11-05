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Факты / Украина / Политика
Валентина Летяк |

Отопительный сезон и дисциплинарный устав ВСУ: повестка дня ВР на 5 ноября

верховна рада

В пятницу, 5 ноября, заседание Верховной Рады начнется с традиционного часа вопросов к правительству. Главная тема – состояние обеспечения топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Украины ресурсами в период отопительного сезона 2021-2022 года.

Докладывать будет министр энергетики Герман Галущенко.

На повестке дня пленарного заседания также ряд законопроектов первого и второго чтения.

В частности, в первом чтении нардепы должны рассмотреть два альтернативных документа, один из которых определен президентом как неотложный. Это проект закона о социальной и правовой защите лиц, в отношении которых установлен факт лишения личной свободы в результате вооруженной агрессии против Украины, и членов их семей.

Вопросы второго чтения:

  • внесение изменений в Дисциплинарный устав Вооруженных Сил Украины;
  • законопроект о внесении изменений в некоторые законодательные акты о признании депортированными граждан Украины, которые в 1944-1951 годах были принудительно переселены с территории Польской Народной Республики;
  • проект закона об антидопинговой деятельности в спорте;
  • изменения в некоторые законы об использовании имущества ликвидированных коммунальных учреждений среднего образования в сельской местности;
  • проект Закона об акционерных обществах;
  • внесение изменений в Семейный кодекс Украины (об увеличении минимального размера алиментов, взимаемых на ребенка с других членов семьи и родственников).

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